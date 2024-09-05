«فيتش»: الظروف التشغيلية لبنوك الإمارات قوية

المصدر: دبي – مصطفى درويش

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أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الظروف التشغيلية للبنوك الإماراتية في السنوات الأخيرة كانت قوية، وتتوقع فيتش أن تظل قوية في الأمد المتوسط.

وأشارت إلى أن بيئة التشغيل تدعم أسعار الفائدة المرتفعة وظروف السيولة الصحية بسبب النمو السكاني والتحويلات المالية إلى الإمارات.

وقالت الوكالة لقد قمنا برفع تقييمنا لبيئة التشغيل للبنوك في دولة الإمارات إلى «bbb+» من «bbb»، وهو الآن من بين أعلى درجات بيئة التشغيل لأنظمة البنوك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم.

وثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لبنك الإمارات دبي الوطني عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفع تصنيفه الائتماني في القدرة على الوفاء بالالتزامات من «bbb-» إلى «bbb».

وتعكس ترقية التصنيف لبنك الإمارات دبي الوطني قيام البنك بتوسيع نطاق عملياته ومصادر دخله ليشمل قطاعات وعملاء آخرين غير الحكومة. وهو ما تراه الوكالة مستداماً على المدى الطويل، إضافة مقاييس جودة الأصول المعززة، والربحية الصحية التي تستفيد من أسعار الفائدة المرتفعة حالياً إضافة إلى ملف التمويل القوي والرسملة السليمة لبنك الإمارات دبي الوطني.

كما ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني لبنك أبوظبي الأول عند «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

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