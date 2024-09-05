«جي بي مورجان تشيس» يتوسع في دبي

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

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يعتزم بنك «جي بي مورجان تشيس» وشركاه التوسع في دبي، للاستفادة من التدفق الهائل للأثرياء من مختلف أنحاء العالم إلى الإمارة، حيث أعلن في هذا الصدد عن تأسيس فريق عمل للخدمات المصرفية الخاص في دبي، لينضم بذلك إلى مجموعة من البنوك المنافسة، التي عززت حضورها في الشرق الأوسط للاستفادة من آلاف المليونيرات، الذين يتدفقون إلى المنطقة.

وذكر البنك في بيان أنه قام بنقل اثنين من المصرفيين هما سيباستيان بوتانا دي بوفو، وكارول مشرقي، من جنيف ولندن، لتأسيس الفريق الجديد، الذي يخطط البنك لتنميته في السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن يسعى المصرفيان إلى بناء أعمال مع الأفراد الأثرياء والمكاتب العائلية في جميع أنحاء المنطقة.

ومن المتوقع أن ينتقل المزيد من أصحاب الملايين إلى الإمارات هذا العام أكثر من أي وجهة أخرى، وذلك بإغراء من نمط الحياة الفاخر، وفقاً لشركة «هينلي آند كو»، حيث من المتوقع أن ينتقل 6700 شخص من فائقي الثراء إلى البلاد، ما يقرب من ضعف التدفق، الذي تتوقعه الولايات المتحدة.

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