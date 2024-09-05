تعاون بين «الصكوك الوطنية» ومجموعة عيسى القرق لتعزيز الأمن المالي للموظفين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الصكوك الوطنية عن شراكة مع مجموعة عيسى صالح القرق، بهدف تعزيز الرفاهية المالية لـ4000 موظف بالمجموعة، من خلال ترسيخ ثقافة الادخار والاستقلال المالي.

وقال محمد العلي، الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية: «يتماشى هذا التعاون مع رؤية الحكومة لحماية مكافآت نهاية الخدمة للموظفين، عبر توفير الأدوات والموارد اللازمة لهم لمساعدتهم على إدارة شؤونهم المالية، وبناء مستقبل آمن».

وقال عيسى القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى القرق: «المجموعة المتنوعة من حلول الادخار والاستثمار التي تقدمها الصكوك الوطنية تضمن تمكين موظفينا من إدارة مستقبلهم المالي بشكل أفضل. ونحن ملتزمون تماماً بالإسهام في تحقيق هدف حكومة الإمارات، المتمثل في حماية مدخرات الموظفين، لنبني معاً مستقبلاً أكثر ازدهاراً وأمناً للجميع».

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