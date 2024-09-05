معرض الخليج للعطور اليوم بـ«إكسبو خورفكان»

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق اليوم في مركز إكسبو خورفكان فعاليات الموسم الثاني من معرض الخليج للعطور والأزياء، الذي يقدم للجمهور تشكيلة واسعة من أشهر العلامات العالمية للعطور والأزياء والملابس والإكسسوارات، ويجمع أبرز دور ومحال تصميم الأزياء وشركات العطور المحلية.

ويشارك في المعرض الذي يستمر حتى 8 سبتمبر الجاري أكثر من 50 عارضاً من مختلف إمارات الدولة. وأكد خليل المنصوري، مدير مركز إكسبو خورفكان، أن المعرض يمثل فرصة تسوق مميزة لأهالي وزوار المنطقة الشرقية.

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