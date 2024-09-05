قمة « AIM» في أبوظبي تبحث خريطة مستقبل الاستثمار

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت اللجنة المنظمة لقمة «AIM» للاستثمار أن الدورة الرابعة عشرة من القمة، والتي ستكون الأكبر، ستنطلق خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل، تحت شعار «خريطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتناقش القمة أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية والعمل معاً لإيجاد الحلول المناسبة لها، بهدف العمل على تعزيز اقتصاد عالمي متوازن، والتمتع بالازدهار والاستدامة، وذلك بحضور ومشاركة نخبة من القادة، والمسؤولين الحكوميين، وصنّاع القرار والسياسات، ورجال الأعمال، وكبار المستثمرين الإقليميين والدوليين، وكبريات الشركات والمنظمات العالمية في مختلف القطاعات.

رؤية الإمارات

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس قمة «AIM» للاستثمار، أن القمة تعكس رؤية دولة الإمارات الرامية إلى قيادة الجهود العالمية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقال: «تأتي قمة «AIM» للاستثمار في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية كبيرة، ما يتطلب توحيد الجهود العالمية، لضمان تحقيق نمو مستدام وشامل. وتعد القمة منصة مثالية لصياغة سياسات واستراتيجيات استثمارية جديدة تواكب هذه التحولات».

وأضاف: «استضافة دولة الإمارات لهذه القمة العالمية يعكس الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، وتوجيهاتها بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، وتوسيع شبكة الشراكات الاقتصادية مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن القمة ستكون فرصة جيدة لتبادل الخبرات والمعارف والابتكارات التي تسهم في رسم خريطة طريق جديدة لمستقبل الاستثمار العالمي المستدام.

اتجاهات الاستثمار

وتهدف قمة «AIM» للاستثمار 2025 إلى التعريف بفرص الاستثمار الاستثنائية في الإمارات، وتعزيز مكانتها الرائدة كوجهة عالمية للفرص الاستثمارية الواعدة، وبحث اتجاهات الاستثمار العالمية، كما تعمل على تعزيز التعاون الدولي لتيسير الاستثمار والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام عبر تنوع الاستثمارات، فضلاً عن تكريمها للمتميزين من خلال جوائز «AIM» للاستثمار ودعمها للابتكار والمبتكرين في مسابقة الشركات الناشئة.

وتعمل اللجنة المنظمة لتلبية مستوى عال من توقعات مجتمع الاستثمار العالمي انطلاقاً من النجاحات المتواصلة، التي حققتها قمة «AIM» للاستثمار على مدار دوراتها السابقة، لذا ارتأت توسعة نطاق عمل القمة لعام 2025 لتشمل زيادة عدد الفعاليات والأنشطة والعارضين، ومضاعفة مساحة المعرض لتصل إلى أكثر من 30 ألف متر مربع، بالإضافة إلى استضافة أكثر من 25 ألف شخصية بارزة من 180 دولة حول العالم، مع توقعات بمشاركة ما يزيد على ألف متحدث في ما يفوق الـ 350 جلسة حوارية.

وتسلط قمة «AIM» للاستثمار 2025 الضوء على الجهود التعاونية المشتركة، التي عززت نجاحها لأكثر من عقد من الزمن، عبر شراكاتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع أكثر من 330 شريكاً من الجهات والمؤسسات والشركات والمنظمات المرموقة من جميع أنحاء العالم.

وتشمل محاور القمة، الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية والشركات الناشئة واليونيكورن (المليارية)، ومدن المستقبل، ومستقبل التمويل، والتصنيع العالمي، والاقتصاد الرقمي، ورواد الأعمال.

محاور القمة

وتغطي محاور القمة مختلف القطاعات، أبرزها الزراعة الذكية، الطاقة، البنية التحتية، التمويل وأسواق المال، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، والسياحة الطبية، التكنولوجيا الحيوية، التكنولوجيا الطبية، صناعة الأدوية، التجارة الدولية، الخدمات اللوجستية والنقل، تكنولوجيا المياه، السياحة، والتعليم.

كما واصلت دولة الإمارات، بفضل تبني استراتيجيات التنويع الاقتصادي وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا المتطورة والبيئة الاقتصادية المحفزة للنمو المستدام، الحفاظ على موقعها في صدارة الدول الأكثر جذباً للاستثمار عربياً وإقليمياً، وتحقيق التنمية الشاملة حول العالم، وهو ما يعكسه النمو القياسي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات، التي زادت بنسبة 35 % وبلغت 112.6 مليار درهم خلال عام 2023، وفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر للعام 2024 الصادر عن «الأونكتاد».

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