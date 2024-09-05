غرفة الشارقة تستعرض فرص تطوير التعاون مع نيبال

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة فرص وإمكانيات تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في الشارقة ونيبال، والاستفادة من حرص الشركات الإماراتية على تنويع استثماراتها في بناء شراكات مع نظيراتها النيبالية، وتوسيع أعمال القطاع الخاص بناء على العلاقات المتميزة بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة بين الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي، النائب الأول لرئيس غرفة الشارقة، وتيج بهادور، سفير النيبال لدى الدولة، بحضور محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وناقش اللقاء إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في كل من الإمارات ونيبال، وتطوير المصالح الاقتصادية المشتركة وزيادة الصادرات في عدد من القطاعات ومنها التجارة، والذهب والزراعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز