مشروع لـ«لوتراكي» الأسترالية في دبي بقيمة 200 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «لوتراكي» الأسترالية للتطوير العقاري والتي تعمل تحت مظلة شركة «نيوكورب كونستركشنز»، العالمية، أمس، إطلاق مشروعها ذي الطابع اليوناني «سانتوريني ريزيدنسس»، في دبي. وتصل قيمة المشروع إلى 200 مليون درهم.

ويضاف المشروع إلى نماذج مشاريع عالمية فاخرة، نفذتها شركة «لوتراكي» في أستراليا منذ عام 2011، وأبرزها مشروع وولي كريك، وروزهيل وباراماتا، وميريلاندز في سيدني استراليا، إلى جانب سانتوريني ريزيدنسس في منطقة مثلث قرية جميرا بدبي، ويتوقع تسليم المشروع في يوليو 2026.

ويقع المشروع في منطقة «ديستركت 2» من «جميرا فيليدج تراينجل» ويتكون من 22 طابقاً، ويهدف إلى تحقيق مبادئ البناء الأخضر. بما يخدم رؤية الإمارات نحو الاستدامة، حيث تسعى إمارة دبي إلى زيادة نسبة المباني الخضراء إلى 25 % بحلول عام 2030. ويأتي المشروع تماشياً مع هذه الرؤية، مما يعكس التزام دبي بتقديم مشاريع سكنية مستدامة.

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