دبي تستضيف الحفل الأول لجوائز أفضل طاهٍ في نوفمبر المقبل

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دبي – البيان

أعلنت إدارة أفضل طاهٍ العالمية «ذا بيست شيف» عن حفلها السنوي الثامن والذي سيقام في مدينة دبي في الفترة من 4 حتى 6 نوفمبر. ومن المقرر أن تكون هذه النسخة الأكبر بين احتفالات توزيع جوائز أفضل طاهٍ في العالم، وأن تعكس التأثير المتزايد لبرنامج (The Best Chef) وكذلك الأهمية الكبيرة لدبي في عالم فنون الطهي. وستكون هذه النسخة الرائدة من جوائز أفضل طاهٍ التي تنظم بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي نسخة افتتاحية لجوائز الطهي العالمية التي ستقام في دبي ومنطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعزز مكانة المدينة كمركز رائد في قطاع فنون الطهي العالمي.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «سعداء باختيار دبي لاستضافة جوائز أفضل طاهٍ في نسختها الافتتاحية لأول مرّة خارج القارة الأوروبية والأمريكيتين، وهو ما يؤكد مكانة الإمارة كوجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الكبرى وعاصمة لفنون الطهي، كما ينسجم ذلك مع رؤية قيادتنا الرشيدة ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D، الرامية إلى تعزيز مكانة المدينة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه. إلى جانب أن اختيار دبي لاستضافة هذه الدورة الاستثنائية يؤكد أهمية الدعم المستمر الذي يقدمه الشركاء والجهات المعنية. وفي ضوء تنامي المكانة العالمية للمطاعم المحلية وأيضاً العالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها، فإننا نتطلع للترحيب بنخبة من المواهب في مجال فنون الطهي على مستوى العالم، مع استعراض جانب الابتكار للمدينة وكذلك ما يتمتع به هذا القطاع من تنوّع وحيوية».

وتم اختيار دبي ضمن أفضل 10 مدن في العالم لعشاق الطعام، كما أنها صنفت في المركز الثاني عالمياً من حيث كثرة المطاعم، فيما ذكر 79 % من سكان الإمارات أنهم يعتبرون دبي الوجهة العالمية الرائدة للمأكولات وفنون الطهي تليها ميلانو وباريس. وباعتبارها مركزاً مزدهراً للابتكار في مجال المأكولات، تحظى دبي بالتقدير لتصديرها المفاهيم والعلامات التجارية المحلية المميزة في مجال المطاعم المعاصرة، إلى وجهات عالمية رائدة في جميع أنحاء العالم مثل: «كينويا»، و«غايا»، و«روبيرتوز».

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