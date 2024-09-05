«سند» و«ستراتا» تستعرضان قدرات الإمارات بصناعة الطيران خلال معرض دولي بمصر

المصدر: العلمين- مصر- البيان

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تستعرض مجموعة «سند»، الشركة العالمية لهندسة الطيران وحلول التمويل، وشركة «ستراتا» لتصنيع أجزاء هياكل الطائرات والصناعات المتقدمة، المملوكتان بالكامل لشركة «مبادلة» للاستثمار في أبوظبي جانباً من الإمكانات والقدرات، التي تمتلكها الشركتان في قطاع صناعة الطيران، وذلك ضمن مشاركتهما تحت مظلة الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض مصر الدولي الأول للطيران، الذي يقام في مدينة العلمين، وتختتم فعالياته اليوم.

وتأتي مشاركة «سند» و«ستراتا» في المعرض، بدعم من وزارة الدفاع الإماراتية، ومجلس التوازن الاقتصادي، وبتنظيم من مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، حيث يضم الجناح الوطني لدولة الإمارات العديد من التقنيات والابتكارات والمنتجات، التي تدخل ضمن نطاق قطاع الطيران والفضاء، والتي تعد جزءاً من مشاركة واسعة من 300 من كبار مصنعي الطائرات والفضاء الدوليين من 100 دولة حول العالم.

وقال إسماعيل علي عبد الله، رئيس وحدة المجمعات الاستراتيجية لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار: «إن مشاركة دولة الإمارات بجناحها الوطني في معرض مصر الدولي الأول للطيران، ووجود شركتين من مبادلة هما: «سند»و«ستراتا» ضمن هذا الجناح، تندرج في سياق ترجمة رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية، وتنمية الفرص الاستثمارية، التي تحقق التطور والازدهار والتأثير العالمي للإمارات ومصر على حد سواء».

وأضاف إسماعيل علي عبد الله: «إننا في دولة الإمارات عموماً، وفي شركة مبادلة للاستثمار خصوصاً، الشركة الأم المالكة لشركة «سند» العالمية، ولشركة «ستراتا» نشارك جمهورية مصر الشقيقة في هذا الحدث النوعي العالمي، انطلاقاً من التزامنا الراسخ بتقديم المزيد من الحلول الاستثمارية والتجارية والصناعية الريادية تحت مظلة التعاون الإقليمي في قطاع الطيران تحديداً، وتأكيداً على اهتمامنا الشديد بدعم وتقديم كل ما من شأنه أن يشكل إضافة ما في رصيد تعزيز العلاقات الأخوية، التي امتازت بها مصر والإمارات على مر التاريخ».

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