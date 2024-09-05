إقبال كبير على مشروع أجوان من شروق في خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

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حققت المرحلة الأولى من أجوان، المشروع السكني في خورفكان من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، نجاحاً كبيراً خلال الأشهر الماضية، واستقطبت إقبالاً متواصلاً من المستثمرين، بفضل موقعه على الواجهة المائية، فضلاً عن وجود حديقة مائية هي الأولى من نوعها في المنطقة الشرقية للدولة. ويتألف المشروع من ستة مبانٍ سكنية، تتضمن 185 شقة، كما يضم المشروع فندقاً من فئة خمسة نجوم.

وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»: «يشكل أجوان مكوناً رئيسياً في استراتيجيتنا الشاملة الرامية إلى الاستفادة من إمكانات المدينة، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتسليط الضوء على مجموعة متنوعة من الفرص السياحية والثقافية والاستثمارية في الإمارة. وبينما نستعد لإطلاق المرحلة الثانية من أجوان، يسعدنا أن نشهد الإقبال القوي على المرحلة الأولى من المشروع».

ويستوحي المشروع اسمه من كلمة «جَون»، وتعني الخليج الصغير. ويبلغ عدد الشقق في المرحلة الأولى من المشروع 79 وحدة. وسيتم إطلاق المرحلة الثانية من المشروع لاحقاً.

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