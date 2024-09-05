إطلاق مبيعات ثاني أطول برج بالعالم في دبي فبراير المقبل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري بدء مبيعات «برج عزيزي»، الذي يتم تشييده على قطعة أرض رئيسية على شارع الشيخ زايد في دبي، وسيصل ارتفاعه إلى 725 متراً و131 طابقاً كثاني أطول برج في العالم في فبراير 2025، على أن يتم الانتهاء من بناء البرج بحلول عام 2028.

وسيوفر البرج، الذي يعد العقار الوحيد المتاح للتملك الحر على شارع الشيخ زايد، مركزاً تجارياً يمتد على سبعة طوابق، وقاعة احتفالات ونادياً شاطئياً.

ويتميز «برج عزيزي» بوجود منصة مراقبة فريدة ومنطقة مصممة لتوفير تجارب ممتعة، والعديد من الميزات التي ستحطم أرقاماً قياسية عالمية، بما في ذلك أعلى ردهة فندق، وأعلى نادٍ للتسلية في الطابق 126، وأعلى منصة مراقبة في الطابق 130، وأعلى مطعم في دبي في الطابق 122، وأعلى غرفة فندقية في دبي في الطابق 118. كما سيتيح مجموعة متنوعة من منافذ الأطعمة والمشروبات الراقية.

وأكد مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، أن الاستثمار في «برج عزيزي» يتجاوز 6 مليارات درهم، مشيراً إلى أن البرج لا يمثل مجرد إنشاء مبنى استثنائي، بل يتعلق كذلك بالالتزام بتشكيل بُعدٍ جمالي على شارع الشيخ زايد والارتقاء بأفق دبي إلى مستويات غير مسبوقة.

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