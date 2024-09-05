استكمال الهيكل الأساسي لـ«سانت ريجيس ريزيدنسز»

المصدر: دبي - البيان

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أقامت شركة «زواري انفراورلد اس جيه ام للعقارات»، حفلاً بمناسبة استكمال الأعمال الإنشائية الأساسية في مشروع «سانت ريجيس ريزيدنسز» طريق مركز دبي المالي، وتعدّ هذه الخطوة بمثابة قفزة نوعية في إطار الخطط التطويرية للمشروع الفاخر.

وأقيم الحفل في موقع المشروع بالتزامن مع الانتهاء من بناء الإطار الهيكلي للمبنى، الأمر الذي يعكس تقدم وتيرة الأعمال التطويرية نحو اكتمال المشروع وفق الموعد المحدد عام 2025. وتم بيع 70% من الوحدات الفاخرة للمشروع خلال الساعة الأولى من إطلاقه، وتجاوزت المبيعات مليار درهم.

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