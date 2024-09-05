وتيرة متسارعة لنمو قطاع العقارات برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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يشهد قطاع العقارات في رأس الخيمة وتيرة متسارعة للنمو، حيث يقدم مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في القطاعات السكنية والضيافة. ويتميز مشهد العقارات في رأس الخيمة بارتفاع مستمر في قيمة العقارات والعوائد الاستثمارية.

وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية، شهدت الإمارة ارتفاعاً في قيمة الشقق بنسبة تصل إلى 35 %، وقد أسفر ذلك عن معدلات عائد داخلي مرتفعة. وكانت جزيرة المرجان في رأس الخيمة واحدة من أكثر المواقع المطلوبة للعقارات، حيث تحقق عائدات تأجيرية تتجاوز 9 %.

وقال أوليفر متري، المؤسس المشارك لشركة إيموبيلياري دبي: دفعت الفرص التي تقدمها رأس الخيمة المطورين إلى الإعلان عن مشروعات جديدة في الإمارة، وكان أحد هذه المشاريع هو أول مشروع يحمل علامة «داماك» التجارية في رأس الخيمة بالشراكة مع «بابوليكس».

وأضاف أن الفرص العقارية في رأس الخيمة ليست مقتصرة على العقارات السكنية فقط. فمن المتوقع أن يشهد قطاع الضيافة نمواً كبيراً. ومن أبرز عوامل الجذب المتزايدة في رأس الخيمة هو منتجع متكامل بالشراكة مع «وين ريزورتس»، وهو مشروع بقيمة مليارات الدولارات من المقرر افتتاحه في العام 2026. ويقع المنتجع على جزيرة المرجان، ومن المتوقع أن يجذب عدداً كبيراً من السيّاح ويزيد من معدلات إشغال الفنادق، ما سوف ينعكس إيجابياً على الطلب المتزايد على العقارات السكنية.

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