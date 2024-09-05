2.26 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي ـــ البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.26 مليار درهم تمت عبر 907 صفقات.

وشهدت الدائرة تسجيل 685 مبايعة بقيمة 1.65 مليار درهم، منها 77 مبايعة لأراضٍ، و576 مبايعة لوحدات سكنية و32 مبايعة لمبانٍ. وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المبيعات من حيث القيمة بـ 153 مليون درهم عبر 28 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 108 ملايين عبر 43 صفقة.

وتم بيع قطعة أرض في منطقة واجهة دبي البحرية بقيمة 97 مليون درهم وتمتد على مساحة 161 ألف قدم مربع أي ما يعادل 600 درهم للقدم. وسجلت الرهون 538 مليون درهم تمت عبر 185 معاملة، منها 39 رهناً لأراضٍ، و134 رهناً لوحدات سكنية، و22 رهناً لمبانٍ. وتم تسجيل 34 هبة بـ 72 مليوناً.

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