ازدهار عقارات دبي يتواصل بلا توقف لـ 42 شهراً متتالياً

المصدر: دبي - مشعل العباس

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أشارت بيانات منصة الأبحاث والبيانات العقارية «بروبرتي مونيتور» أن عقارات بدبي حافظت على وتيرة الارتفاع لمدة 42 شهراً متتالياً بنهاية شهر أغسطس الماضي، وأظهرت الأرقام تحقيق مستوى مذهل من النمو، وصلت نسبته إلى 77.4 % فوق أدنى مستوى للسوق في أبريل 2009، بل وتجاوزت ذروة السوق المسجلة في سبتمبر 2014 بنسبة 14 %.

وأكدت المنصة أن تواصل ازدهار القطاع العقاري في دبي يأتي في ظل الطلب الكبير من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الثروات على العقارات الفاخرة وفائقة الفخامة في الإمارة، مما عزز سمعة المدينة كنقطة استثمارية من الدرجة الأولى.

وواصلت عقارات دبي تحقيق الأرقام القياسية منذ بداية العام الجاري، حيث تشير التوقعات أن السوق يستعد لذورة جديدة للمبيعات والأسعار بنهاية العام 2024، ليتفوق بذلك على النتائج التي تحققت بنهاية العام الماضي، والذي كان يعتبر الأفضل بالنسبة للسوق بكل المقاييس، بفضل 401 مليار درهم من المبيعات، إلى جانب تسجيل أغلى صفقة عقارية في تاريخ السوق عند 500 مليون درهم.

وأضافت «روبرتي مونيتور» أن أرقام شهر أغطس، تؤكد أن السوق العقاري في الإمارة مستمر في مساره التصاعدي، حيث واصلت أسعار العقارات الارتفاع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتبلغ الآن 1431 درهماً للقدم المربعة.

وتابعت المنصة أنه في أغسطس 2024 وصل مؤشر الأسعار الديناميكية الخاص بالمؤسسة «DPI»، على مستوى الإمارة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 199 نقطة مرتفعاً 4 نقاط من مستوى 195 نقطة في يوليو، بما يعادل 2.48%، وكذلك ارتفع أيضاً مقارنة بـ 193 نقطة في يونيو، و189.91 نقطة في مايو 2024، ومستوى 188.61 نقطة في أبريل 2024.

وذكرت المنصة أنه على أساس سنوي شهدت الأسعار زيادة بنسبة 17.3 % في يوليو على أساس سنوي، مسجلة 41 شهراً متتالياً من النمو، وعلاوة على ذلك، على أساس شهري ارتفعت الأسعار بنسبة 5.24 % في أغسطس 2024، وتأتي هذه الزيادات منذ بداية العام الجاري بالتوازي مع الطلب الاستثنائي على العقارات في الإمارة، حيث تجاوزت قيمة المبيعات العقارية حاجز الـ 330 مليار درهم، خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بنمو 32 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.

مبيعات

وسجل أغسطس الماضي ارتفاعاً في المبيعات بنسبة 40 % على أساس سنوي، لتصل إلى 46.9 مليار درهم نتجت عن 16105 صفقات، مقابل 33.6 مليار درهم موزعة على 11956 صفقة في نفس الشهر من العام الماضي 2023، وتعتبر المبيعات المسجلة خلال شهر أغسطس هي أعلى قيمة مبيعات للشهر نفسه على الإطلاق، وثاني أعلى قيمة لمبيعات شهرية في تاريخ السوق العقاري بدبي.

ولا يزال شهر يوليو الماضي في الصدارة التاريخية للسوق مع قيمة مبيعات تجاوزت الـ 51 مليار درهم، ويحل ثانياً شهر أغسطس مع 47 مليار درهم، وليتراجع شهر مايو الماضي إلى المرتبة الثالثة عند 45.79 مليار درهم، وجاءت رابعاً مبيعات شهر يونيو الماضي عند 44.9 مليار درهم، واستقر شهر نوفمبر 2023 في المرتبة الخامسة مع مبيعات بقيمة 42 ملياراً.

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