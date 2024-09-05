«أبوظبي الإسلامي» يحصد ثلاث جوائز من «ذا ديجيتال بانكر»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصل مصرف أبوظبي الإسلامي على ثلاث جوائز مرموقة خلال حفل توزيع جوائز الابتكار في الخدمات المصرفية للأفراد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للعام 2024 والمقدمة من مجلة «ذا ديجيتال بانكر».

وحصد مصرف أبوظبي الإسلامي هذا العام جائزة أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط، وأفضل مصرف إسلامي رقمي في الإمارات العربية المتحدة، وأفضل بطاقة إسلامية للعام. وتسلط هذه الجوائز التكريمية الضوء على التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بمعايير التميز الرائدة في المنطقة، والابتكار الرقمي في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.

وقد حظيت جهود المصرف المستمرة لتعزيز الابتكار والحفاظ على أعلى معايير الممارسات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإشادة والتكريم من خلال العديد من الجوائز خلال عام 2024.

وقال فرناندو بلازا، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يشرفنا أن نحصل على هذه الجوائز، فهي تؤكد مدى التزامنا بتقديم حلول مصرفية رقمية فعالة ومبتكرة».

وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «تعكس هذه الجوائز المرموقة توجهنا الثابت نحو تزويد متعاملينا بحلول مصرفية إسلامية متطورة.

ويشكل الفوز بجائزة أفضل بطاقة إسلامية للعام وتكريم المصرف كأفضل مصرف رقمي إسلامي في المنطقة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة شهادة ملموسة على التزامنا الدائم بدمج الابتكار كجزء أساسي من قيم التمويل الإسلامي».

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