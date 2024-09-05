«طاقة» تستكمل الاستحواذ على شركة «حلول المياه المستدامة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، عن استكمال اتفاقيتها للاستحواذ على شركة «حلول المياه المستدامة القابضة»، حيث استكملت الاستحواذ على جميع أسهمها القائمة مقابل 1.7 مليار درهم.

وتمتلك شركة «حلول المياه المستدامة القابضة»، شركة «أبوظبي لحلول المياه المستدامة»، التي تأسست في عام 2005، وتوفر الشركة حلولاً مستدامة لمياه الصرف الصحي من خلال التركيز على استعادة الموارد المائية وإعادة تدوير المياه، وهي خاضعة للإطار التنظيمي نفسه الصادر عن دائرة الطاقة - أبوظبي، الذي تخضع له أعمال النقل والتوزيع في «طاقة» (الكهرباء والمياه) في أبوظبي.

وتمتلك الشركة شبكة متنامية من خطوط أنابيب مياه الصرف الصحي يبلغ طولها 13 ألف كم تقريباً، وتبلغ قدرتها على معالجة المياه حوالي 1.3 مليون متر مكعب يومياً عبر 43 محطة، وتضم أصولاً منظمة تبلغ قيمتها حوالي 17.5 مليار درهم.

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