«الإمارات دبي الوطني» رئيساً مشاركاً لفرع «الشراكة من أجل محاسبة الكربون» إقليمياً

المصدر: دبي - البيان

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كشف بنك الإمارات دبي الوطني، عن اختياره رئيساً مشاركاً لفرع «الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يرسخ جهود البنك في مجال الاستدامة. وسيكون فيجاي باينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية للمجموعة، ممثلاً للبنك باعتباره رئيساً مشاركاً.

وتعد «الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون» عبارة عن مبادرة يقودها القطاع المالي لتطوير معيار عالمي منسق لقياس والكشف عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن القروض والاستثمارات. وقد انضمت أكثر من 500 مؤسسة مالية عبر القارات الست إلى «الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون»، ما أتاح الإبلاغ عن الانبعاثات على أساس قابل للمقارنة. وباعتباره رئيساً مشاركاً، سيعمل بنك الإمارات دبي الوطني على تسهيل التعاون بين المؤسسات المالية الملتزمة بالفعل بدعم الشراكة.

وقال فيجاي باينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «إننا نفخر بتمثيل بنك الإمارات دبي الوطني كرئيس مشارك لفرع «الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وباعتبارنا إحدى أكبر المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، نحرص على البحث عن طرق متنوعة لتعزيز التزامنا تجاه الريادة في المحافظة على البيئة.

وفي حين يتزايد طلب المستثمرين والجهات المعنية على تعزيز معايير الشفافية والمساءلة لدى المؤسسات المالية المرتبطة بأعمالهم، فإننا في بنك الإمارات دبي الوطني نلعب دوراً مهماً في تمكين التقييم المسؤول والكشف عن البصمة الكربونية لمحافظنا الاستثمارية».

هذا، ويتولى بنك الإمارات دبي الوطني زمام المبادرة في المنطقة في تقديم تداول عقود الكربون المستقبلية، وتلبية الطلب المتزايد من الشركات لإدارة تعويض انبعاثات الكربون ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.

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