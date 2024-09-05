سوق دبي يتماسك فوق مستوى 4350 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4350 نقطة في ختام تداولات أمس، ليغلق مؤشر السوق عند 4364.76 نقطة، منخفضاً بـ 0.12%.

واستحوذت 3 أسهم في سوق دبي المالي على أكثر من نصف سيولة السوق بنسبة 51.2% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 329.55 مليون درهم في تداولات أمس، وهي «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«دريك آند سكل» بسيولة ناهزت 168.85 مليون درهم.

وتصدر سهم «دبي التجاري» ارتفاعات 7 أسهم بالسوق مرتفعاً 6.2%، وصعدت في سوق دبي أسهم «وطنية إنترناشيونال» 2.2%، و«الأنصاري للخدمات المالية» 1%، و«بنك السلام - البحرين» 0.95%، و«مصرف عجمان» 0.57%.

الاستثمار الأجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 2.94 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 139.74 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 136.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9366.71 نقطة متراجعاً 0.13% بنهاية جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 179.3 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 91.4 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 75.98 مليون درهم.

وقفز في سوق أبوظبي 3 أسهم بالحد الأقصى، وهي: «أبوظبي الوطنية لمواد البناء»، و«الخليج اﻻستثمارية»، و«أبوظبي الوطنية للتكافل» لتغلق عند 0.675 و3.3 و5.48 دراهم على التوالي، وصعد «رأس الخيمة للأسمنت» 3.9%.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بـ 1.35 مليار درهم في ختام جلسة منتصف الأسبوع، موزعة بواقع 1.01 مليار درهم في سوق أبوظبي، و329.55 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 398.02 مليون سهم عبر 32.7 ألف صفقة.

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