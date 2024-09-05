وثيقة مصرفية: أدنوك تبدأ بيع سندات مقومة بالدولار على 3 شرائح

المصدر: أبوظبي - (رويترز)

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أطلقت أدنوك، أول إصدار سندات لها بعد أكثر من عامين ونصف العام على تأسيس شركة تابعة متخصصة في طرح سندات الدين في أسواق رأس المال العالمية وعقد اجتماعات مع مستثمرين قبل عملية البيع. وأظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها «رويترز» أن شركة أدنوك مربان المتخصصة في طرح الأوراق المالية بدأت بيع سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح تبلغ آجال استحقاقها خمسة و10 أعوام و30 عاماً.

وأوضحت الوثيقة أن السعر الاسترشادي للسندات لأجل 5 سنوات بلغ 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وللسندات لأجل 10 سنوات 115 نقطة أساس وللسندات لأجل 30 عاماً 145 نقطة أساس.

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