صندوق بروكفيلد يقترب من بيع سايتا الإسبانية إلى «مصدر» بـ1.6 مليار دولار

المصدر: مدريد - رويترز

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نقلت صحيفة إكسبانشن عن مصادر لم تكشف عنها أن صندوق الاستثمار الكندي بروكفيلد يقترب من بيع شركة سايتا يلدز للطاقة المتجددة التي تملك أصولاً في إسبانيا والبرتغال إلى شركة «مصدر».

وذكرت الصحيفة أن الصفقة قد تتجاوز قيمتها 1.5 مليار يورو (1.66 مليار دولار).

وتملك سايتا، وفقاً لموقعها على الإنترنت، 28 محطة رياح و10 محطات طاقة شمسية وسبع محطات طاقة شمسية حرارية.

واستحوذت مصدر في يوليو الماضي على 49.99 بالمئة في 48 محطة للطاقة الشمسية مملوكة لشركة إنديسا، وهي وحدة تابعة لشركة إينيل الإيطالية، مقابل 817 مليون يورو (887 مليون دولار). واستحوذ بروكفيلد على سايتا، التي أسستها شركة إيه.سي.إس للإنشاءات، في 2018 مقابل مليار يورو وشطبت أسهمها من البورصة.

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