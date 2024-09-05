«راك بنك» يصدر سندات بقيمة 250 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

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أكمل بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) بنجاح إصدار أول سنداته المتوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأس مال البنك (Tier 2) بقيمة 250 مليون دولار ولأجل 10.25 سنوات. هذه السندات غير قابلة للاسترداد خلال أول 5.25 سنوات، وتحمل معدل فائدة بنسبة 5.875 في المئة.

لاقى إصدار السندات طلباً هائلاً، بحيث تجاوز الاكتتاب الأسهم المطروحة بأربع مرات، حيث فاقت قيمة الطلبات المسجلة مليار دولار أمريكي. وبفضل هذا الطلب الكبير، تمكن «راك بنك» من خفض هامش الأسعار بـ 42.5 نقطة أساس، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين بالاستقرار المالي للمصرف وبآفاق نموه.

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