دبي تعزز تجربتها السياحية ببرنامج صيفي متعدد الخيارات

المصدر: دبي ــ البيان

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تواصل دبي تعزيز تجربتها السياحية من خلال تقديم خيارات متعددة ومبتكرة، وتطبيق استراتيجيات مميزة لجذب مختلف الفئات العمرية، وتوفير عروض متنوعة خلال موسم الصيف لتلبية احتياجات واهتمامات مختلف الزوار.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك النسخة الأكبر على الإطلاق من مفاجآت صيف دبي واختتمت مؤخراً، إذ أسهم البرنامج الصيفي لهذه النسخة السنوية، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالارتقاء بمستوى عروض الترفيه في المدينة، بما فيها تجارب التسوق الرائعة، والوجهات السياحية المذهلة، وعروض الضيافة التي لا مثيل لها، وفنون الطهي العالمية، والتجارب الثقافية، والوجهات الترفيهية المثيرة، والمغامرات الخارجية المشوقة، وغيرها من الأنشطة والخيارات المناسبة لجميع الميزانيات.

ولتسليط الضوء على الجوانب المتنوعة والمتعددة في دبي ضمن مجالات تجارة التجزئة وأسلوب الحياة والثقافة، تم إعداد جدول خاص للفعاليات مصمم خصيصاً لاستقطاب الزوار الإقليميين والدوليين للأسواق الرئيسية في دبي والتي تقدم عروضاً مذهلة وتجارب مميزة تتناسب مع فصل الصيف وتضمن راحة واستمتاع الزوار.

وأوضح أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة كيف يسلط هذا الحدث الصيفي المميز الضوء على النهج الاستراتيجي الذي تتبعه دبي لضمان أن يكون موسم الصيف تجربة ممتعة ولا تُنسى لسكان دبي وزوارها.

وقال الخاجة: «إن مفاجآت صيف دبي تعتبر حجر الزاوية في استراتيجيتنا السياحية الموسمية، حيث تنظّمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ضمن أجواء احتفالية تهدف لتوفير أروع التجارب المميزة والمشوقة لسكان المدينة وكذلك زوارها من عائلات، وأصدقاء، وأزواج، وكذلك من الأفراد المسافرين لوحدهم، أو باحثين عن عروض ترويجية، أو عشاق الرفاهية والمغامرات، أو محبي الثقافة والفنون».

وأوضح الخاجة قائلاً: «تم إعداد برنامج صيفي خاص، من خلال التعاون الاستراتيجي مع شركائنا على مستوى المدينة، يتضمن آلاف التجارب الفريدة والحصرية في دبي التي تجمع بين أروع الأنشطة وأفضل الأسعار، حتى يتمكن المقيمون والزوار من قضاء أجمل الأوقات والاستفادة من العروض والتخفيضات المميزة خلال فصل الصيف في المدينة».

وأشار الخاجة إلى أن النهج الشامل يعد جزءاً لا يتجزأ من تميز دبي وقدرتها على توفير تجارب وخدمات متنوعة تجعلها وجهة مفضلة للزيارة على مدار العام، ويسلط الضوء أيضاً على مكانة الإمارة كواحدة من الوجهات الرائدة للعيش والعمل والزيارة، وكذلك بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى جعل دبي مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

التزام بالوعد

تقدم الوجهات الصيفية المتنوعة في دبي مجموعة شاملة من العروض التي تلبي طيفاً واسعاً من الاهتمامات والاحتياجات. وتوفر للعائلات التي تخطط لقضاء عطلة صيفية طويلة أو قصيرة في دبي تجارب مذهلة وأنشطة رائعة تبقي أطفالهم مستمتعين لساعات ضمن أجواء مميزة، وتتيح للآباء الاستمتاع بلحظات من الاسترخاء وتجديد النشاط.

ويمكن للأزواج عيش ذكريات لا تنسى والاحتفال بالمناسبات الخاصة من خلال مجموعة رائعة من العطلات الحصرية، والمنتجعات الصحية، وتجارب الطعام الفاخرة. كما يمكن للأصدقاء الاستمتاع بتجارب مليئة بالتشويق والأنشطة الاجتماعية سواء لليلة واحدة أو لعدة ليال.

وكانت فترة العروض والتخفيضات خلال موسم مفاجآت صيف دبي بمثابة عنصر مهم آخر في جعل دبي وجهة جذب صيفية مميزة، حيث أسهمت في تعزيز أداء قطاع التجزئة وتجربة التسوق.

كما تم تحسين جودة العروض والتخفيضات في متاجر التجزئة من خلال العروض الترويجية الحصرية والسحوبات الكبرى التي قدمت جوائز بلغت قيمتها 50 مليون درهم خلال فترة 10 أسابيع من التخفيضات في أكثر من 800 علامة تجارية و3500 متجر، إضافة إلى جدول شامل من الأنشطة في مراكز التسوق والعروض الحية.

وأصبحت دبي وجهة مشهورة ومفضلة لكبار الفنانين من جميع أنحاء العالم الذين يختارونها لإقامة عروضهم وفعالياتهم الفنية، حيث واصلت مفاجآت صيف دبي في هذا الموسم الأكبر والأكثر تنوعاً استقطاب نخبة من الفنانين في مجالات الموسيقى والكوميديا والأدب ممن قدموا عروضاً فنية مميزة احتفت بالتنوع الثقافي الكبير في دبي.

وكانت عروض السينما طوال موسم الصيف إضافة قيمة للتجارب الترفيهية في دبي، حيث ضمت مجموعة مختارة من أحدث الأفلام التي تحظى بشعبية كبيرة، وأيضاً الأفلام المستقلة، والعروض الخاصة التي تلبي احتياجات العائلات والأطفال والأزواج والأصدقاء.

كما عززت ثقافة تنوع المأكولات، خلال موسم مفاجآت صيف دبي، مكانة الإمارة كوجهة عالمية مميزة لفنون الطهي، حيث أثرى تطلعات الزوار بتجارب مميزة لبّت جميع الأذواق. وأثبتت فعاليات فنون الطهي الحصرية في مفاجآت صيف دبي نجاحها الكبير وأثارت إعجاب عشاق الطعام، حيث قدمت لهم تجارب طعام استثنائية بأسعار تنافسية في حوالي 200 مطعم في جميع أنحاء دبي.

واختتم أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حديثه بالقول: «تتميز دبي بأنها وجهة فريدة تدرك مدى أهمية توفير تجارب تتناسب مع احتياجات واختيارات المسافرين والمقيمين. وفي ضوء حالة التطور المستمر التي تعيشها لتقديم تجارب استثنائية تناسب مختلف الأذواق، تواصل دبي مسيرة التقدم نحو تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح الوجهة الأفضل للعيش والعمل والزيارة».

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