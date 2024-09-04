«داماك» تتوسع في قطاع التجزئة ومراكز التسوق في الإمارات

المصدر: دبي ــ البيان

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تعتزم داماك دفع خططها التوسعية في قطاع التجزئة ومراكز التسوق في الإمارات، بعد نجاحها في إطلاق داماك مول، أول مركز تسوق مجتمعي في مجتمع داماك هيلز المتطور قبل عام، في وقتٍ يشهد فيه القطاع نمواً كبيراً في دولة الإمارات، حيث بلغ حجم سوق قطاع التجزئة فيها 30.17 مليار دولار عام 2023، ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوياً مركباً بنسبة 6.2% في السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يدعم خطط داماك وتوجهاتها، إضافة إلى داماك مول، تمتلك داماك عدداً من مراكز التسوق المجتمعية، وتسعى إلى إضافة المزيد منها ضمن خططها للسنوات المقبلة.

وقال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في داماك: «نحتفل اليوم بمرور سنة على افتتاح داماك مول، الذي أسهم في تعزيز نمط الحياة الفاخر في داماك هيلز، وأصبح أكثر من مجرد مركز تسوق، بل وجهة رئيسية للسكان للترفيه والراحة وقضاء أوقات ممتعة رفقة عائلاتهم. لذا، سنواصل جهودنا في خلق أنماط حياة مجتمعية نموذجية قائمة على تعزيز الأنشطة الاجتماعية والخدمات المميزة».

بدوره قال عيسى إبراهيم، نائب رئيس في قسم الاستثمارات بمجموعة داماك: «بعد النجاح الذي حققه داماك مول، نعمل على تنفيذ خطط توسع استراتيجية تهدف إلى تعزيز الخدمات وخيارات التسوق التي نقدمها، ووضع معايير جديدة في قطاع التجزئة، بما يلبي طموحات العملاء والشركاء، على حدٍّ سواء».

واليوم، بات داماك مول موطناً لمجموعة من أشهر العلامات التجارية في قطاع التجزئة، حيث يوفر متجر «سبينيس» خيارات مميزة لمنتجات البقالة والمنتجات الغذائية والأطعمة الطازجة، بينما يقدم نادي «فيتنس فيرست» المخصص للسيدات أفضل العروض لعشاق أنشطة اللياقة البدنية، كما يوفر مركز «ميدكير» الطبي أفضل خدمات الرعاية الصحية داخل المجتمع.

في حين يجذب المول الذواقة وعشاق المأكولات والمشروبات عبر خيارات متنوعة، بما في ذلك مطعم «بابا جونز» الذي يقدم البيتزا على الطريقة الأمريكة الكلاسيكية، ومطعم «دونر كباب الألماني». في حين تقدم متاجر أخرى مثل «توري فلاورز» باقات رائعة من الأزهار والهدايا لمختلف المناسبات، ويضم المول أيضاً متاجر ومحلات مختلفة مثل: «أمريكان واكس سنتر»، «كيب ووكينغ» للأدوات الموسيقية، وصيدلية العين، والجابر للنظارات، و«إيمانيز»، وعيادة «بيت بوند» البيطرية للحيوانات الأليفة.

وتشكل المساحات المكتبية المخصصة للأعمال جزءاً رئيسياً من المول، حيث تضم المقر الرئيسي لمنصة «بريبكو» التي توفر خدمات شاملة في مجال تكنولوجيا العقارات، كما يوجد مركز «سعادة المتعاملين» الخاص بشركة داماك العقارية، والذي يوفر خدمات متميزة لعملاء الشركة.

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