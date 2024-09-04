«كيماكس» تعزز توسعها العالمي من دبي بدعم فريقها للأعمال الدولية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كيماكس العقارية، في دبي، عن خططها للدخول إلى 18 دولة في السنة الأولى من عملياتها التشغيلية بدعم فريق إدارتها العليا للأعمال الدولية في دبي، وذلك بتعيين أميت داهيما مديراً للأعمال الدولية. يتمتع أميت بخبرة تزيد على 25 عاماً في صناعة العقارات الدولية، مما يضيف الكثير من المعرفة والخبرة لفريق كيماكس، ويعزز رؤية الشركة العالمية ورسالتها.

تعرف كيماكس العقارية بنهجها المبتكر وفهمها العميق لصناعة العقارات في دبي. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الحلول، بما في ذلك استشارات الاستثمار العقاري، التسويق، المبيعات وإدارة الممتلكات، لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية.

وتواصل كيماكس العقارية تعزيز سمعتها كقوة في سوق العقارات في دبي. منذ تأسيسها في عام 2017، قدمت الشركة باستمرار خدمات مبتكرة وعالية الجودة، بدءاً من إدارة الممتلكات إلى البيع والتأجير. مع فريق مخصص تم تدريبه من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي وبرامج داخلية، وتضمن كيماكس أعلى المعايير في خدمة العملاء. هذا الالتزام بالتميز يضع كيماكس العقارية شركة رائدة وموثوقة، ومستعدة لتحقيق نمو مستدام ونجاح في صناعة العقارات المتجددة باستمرار.

وقال علي سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة كيماكس العقارية: «نحن متحمسون لانضمام أميت داهيما إلى فريقنا. خبرته الواسعة وفهمه العميق للأسواق الدولية سيساهمان بشكل كبير في توسيع وجودنا العالمي وتعزيز حلولنا للأسواق الدولية، نحن نخطط للدخول إلى 18 دولة في السنة الأولى من العمليات».

وقال أميت داهيما: «يشرفني الانضمام إلى كيماكس العقارية، وأتطلع للعمل مع الفريق لدفع رؤيتنا العالمية واستراتيجيتنا التجارية، وتقديم حلول استثمارية عقارية ذات قيمة عالية».

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