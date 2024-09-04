«إيتون جي بي تي» أول منصة ذكاء اصطناعي للشركات العائلية في العالم تنطلق من دبي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «إيتون سوليوشنز»، الشركة المتخصصة في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات الشاملة لإدارة الثروات للمكاتب العائلية، في دبي منصة «إيتون جي بي تي»، أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي مخصص للشركات العائلية على مستوى العالم، حيث تدمج منصة «إيتون جي بي تي» بين القدرات المتميزة في إدارة المعاملات التي تتمتع بها منصة إيتون سوليوشنز لتخطيط موارد المؤسسات، وبين المزايا فائقة التطور لنماذج الذكاء الاصطناعي العاملة بنظام المحادثة.

وقال ساتين باتيل، الرئيس التنفيذي لشركة إيتون سوليوشنز: «شكلت منصة أطلس فايف، التي أطلقتها إيتون سوليوشنز سابقاً، أول منصة بيانات مركزية تجمع بين وظائف معالجة البيانات المنظمة، ووظائف المحاسبة، والاستثمار، والضرائب. واليوم، مع إطلاق منصة «إيتون جي بي تي»، التي تعد أول نموذج لغوي ضخم مخصص لإدارة المكاتب العائلية على مستوى العالم، فإننا لا نواكب أحدث الابتكارات التقنية فقط، بل نوظفها لإعادة رسم مستقبل إدارة الشركات العائلية على الصعيد العالمي».

وأضاف باتيل: «يشهد قطاع الأعمال والشركات نمواً متسارعاً في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ورغم أن العديد من المكاتب العائلية لا تزال تعتمد على الطرق اليدوية في إدارة عملياتها، فإن دمج الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولاً نوعياً غير مسبوق، مما يعزز مرونتها التشغيلية ويجعلها أكثر استعداداً للتطورات المستقبلية.

وستتيح شركة إيتون سوليوشنز الفرصة لغالبية الشركات العائلية التي تستخدم منصة أطلس فايف البالغ عددها 750 شركة لتعزيز إنتاجية مكاتبهم من خلال الاستفادة من خدمات منصة «إيتون جي بي تي» التي ستكون متاحة حصرياً لمستخدمي منصة أطلس فايف. كما ستساهم منصة «إيتون جي بي تي» في تحسين عمليات المكاتب العائلية من خلال دمج البيانات المخزنة في الملفات مع بيانات المعاملات المحفوظة على منصة أطلس فايف، مما سيسهم في تبسيط العمليات وزيادة الإنتاجية بشكل ملحوظ.

وتجمع منصة الذكاء الاصطناعي الهجينة «إيتون جي بي تي»، والمدعومة ببراءات الاختراع يجري استصدارها، بين أفضل المميزات المتنوعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن تقنيات التعلم الآلي وأنظمة إدارة الأعمال القائمة على الأنظمة الاحترافية والنماذج اللغوية الضخمة لتقديم الرؤى والنتائج بدقة لا تضاهى. كما تعتمد المنصة على عمليات استخراج البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة لعمليات التلخيص والتوليد والاستدلال والتحويل لمساعدة المكاتب العائلية على إدارة أعمالها بمزيد من الكفاءة والأمان.

وفي ظل التكامل المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحديثة، تدرك شركة إيتون سوليوشنز التحديات الأمنية المرتبطة بهذا التطور، بما في ذلك التهديدات التقليدية مثل التصيد الاحتيالي، والبرمجيات الضارة، واختراق البيانات، إلى جانب التهديدات الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق، وسوء الاستخدام، والتحيز الخوارزمي. ومن هذا المنطلق، تعمل إيتون سوليوشنز بالتعاون مع مجلس عملائها الاستشاري على تطوير أطر عمل تلتزم بأعلى معايير الأخلاق، والسلامة، والشفافية، والموثوقية، والأمن، بهدف تحييد هذه المخاطر أو الحد من تأثيرها.

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