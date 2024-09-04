«جي بي مورغان» ينشئ فريقاً للخدمات المصرفية الخاصة في دبي

المصدر: دبي – مصطفى درويش

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تعمل شركة «جيه بي مورغان تشيس» على تأسيس فريق مصرفي خاص في دبي، لتنضم بذلك إلى مجموعة من المنافسين الذين نشروا موارد إضافية في الشرق الأوسط للاستفادة من تدفق الآلاف من أصحاب الملايين إلى المنطقة؛ وفقاً لما ذكرت «بلومبرغ».

وقد قامت الشركة بنقل اثنين من المصرفيين من جنيف ولندن لتأسيس الفريق الجديد الذي تخطط لتنميته في السنوات المقبلة، وفقاً لبيان صادر عن البنك. من المتوقع أن يكسب الثنائي - سيباستيان بوتانا دي بوفو وكارول مشرقي - أعمالاً مع الأفراد الأثرياء والمكاتب العائلية والجمعيات الخيرية والمؤسسات في جميع أنحاء المنطقة.

ومن المتوقع أن ينتقل المزيد من أصحاب الملايين إلى الإمارات هذا العام أكثر من أي وجهة أخرى، وذلك بفضل عدم وجود ضرائب على الدخل ونمط الحياة الفاخر، ووفقاً لشركة هينلي آند كو، فمن المتوقع أن ينتقل نحو 6.700 شخص من فاحشي الثراء إلى البلاد، أي ما يقرب من ضعف التدفق الذي تتوقعه الولايات المتحدة.

هذا، وقامت بعض أكبر مديري الثروات في العالم من مجموعة «يو إس بي جروب إيه جي» إلى «دويتشه بنك إيه جي» بوصف الشرق الأوسط كفرصة نمو كبيرة.

وأضافت شركة «إتش إس بي سي هولدينجز بي لي سي 100» مصرفيين في المنطقة العام الماضي وتخطط للتوظيف «بانتهازية» خلال الأشهر المقبلة، في حين قامت مجموعة «جوليوس باير» السويسرية لإدارة الثروات بتوظيف مصرفيين كبار لتعزيز أعمالها التي تلبي احتياجات الأثرياء الهنود في دبي.

ويعد بنك جي بي مورغان الدولي الخاص أكبر من أي من منافسيه في الولايات المتحدة، وتسعى شركة وول ستريت العملاقة إلى تنمية عروضها في السنوات الأخيرة، وفقاً لعرض تقديمي للمستثمرين في مايو. وأظهر العرض التقديمي أن البنك قد أضاف بالفعل 11 موقعاً في المدينة خلال العقد الماضي.

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