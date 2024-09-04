مركز دبي للسلع المتعددة و«بايبت» ينظمان مجدداً الهاكاثون الأضخم في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت بايبت، لتداول العملات الرقمية، عن تعاونها مع مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة لإطلاق مسابقة لتعزيز الابتكار في عالم الويب 3.0 والبلوك تشين ضمن أضخم هاكاثون من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستنعقد النسخة الثانية من الهاكاثون في 20 نوفمبر في المقر الرئيسي لمركز دبي للسلع المتعددة في برج أبتاون تاور.

وستطلق النسخة الثانية من الهاكاثون إمكانات حلول الويب 3.0 المبتكرة لمعالجة تحديات العالم الحقيقي. وعبر الرموز المميزة، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للويب 3.0، ومفهوم الإثبات بلا كشف، والهوية الرقمية، وشبكات البنية التحتية المادية اللامركزية DEPIN، وعدد من جوانب تطبيقات البلوك تشين والويب 3.0، يمكن للمشاركين وضع بصمتهم لجعل التكنولوجيا متاحة للجميع والخروج بحلول ثورية تلبي أبرز احتياجات عالم اليوم.

ومع مجموع جوائز قدره 100 ألف من عملة USDT، يعتبر هذا الهاكاثون الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبخلاف الجوائز المالية القيّمة، ستحظى فرق المشاريع المشاركة بميزة حصرية للتواصل المباشر مع رواد وقادة القطاع والشركاء من وسائل الإعلام، فضلاً عن فرصة عرض إبداعاتهم بشكل مباشر من دبي أمام جمهور عالمي يتجاوز عدده 33 ألف مشاهد خلال يوم عرض المشاريع.

ويستقبل الهاكاثون طلبات المشاركة من 1 سبتمبر ولغاية 5 أكتوبر 2024، ويمكن التقدم عبر الرابط. وسيتم الإعلان عن القائمة القصيرة لعشرة مرشحين للجوائز في يوم 21 أكتوبر، على أن يقوم كل فريق ضمن القائمة بعرض مشروعه في 20 نوفمبر أمام لجنة تضم نخبة من الخبراء لتقييمها في يوم عرض المشاريع.

وينظم هذا الهاكاثون كل من منصة Bybit ومركز دبي للسلع المتعددة، بدعم نخبة من الشركاء من بينهم Hacken، وDWF Labs، وMezzan Ventures، وInjective، ومختلف الأطراف المعنية بمجتمع الويب 3.0 والبلوك تشين والشركاء من وسائل الإعلام، بمن فيهم Solana Superteam UAE،

وBeWater، وHackQuest، وWeb3 TV، وCollegeDAO، وCointelegraph.

وفتح هذا الهاكاثون المميز آفاقاً حافلة بفرص الويب 3.0 للمبتكرين في عالم العملات الرقمية ومؤسسي الشركات الجديدة العام الماضي، وكافأ ثلاثة فائزين بمجموع جوائز قدرها 100 ألف دولار. ومن بين أكثر من 100 مشروع مشارك، تم ترشيح 10 فرق للمرحلة النهائية.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يؤكد تعاون مركز كريبتو التابع لدبي للسلع مع Bybit لتنظيم نسخة هذا العام من الهاكاثون على التزامنا بتعزيز تطور وتبني الحلول السباقة الكفيلة بصناعة مستقبل الاقتصاد الرقمي.

ومع انعقاد النسخة الثانية من الفعالية في غضون أقل من 12 شهراً على نسختها الأولى، نثق بأنه سيطلق المرحلة المقبلة من ابتكارات الويب 3.0 عبر المنظومة التقنية المتكاملة لمركز دبي للسلع المتعددة، فضلاً عن المكافآت المجزية التي ستكون بانتظار أكثر شركات الويب 3.0 قدرة على الابتكار بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 100 ألف دولار. ولا شك بأن هذا الحدث هو برهان على المكانة الاستثنائية التي تنفرد بها دبي، باعتبارها مركزاً لابتكارات الجيل المقبل في المجال التكنولوجي».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز