شراكة بين «أدنيك» و«ريزورتس وورلد كروزس»

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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أعلنت مجموعة أدنيك وعبر «سياحة 365»، الذراع السياحية للمجموعة، إبرام شراكة مع «ريزورتس وورلد كروزس»، الشركة الآسيوية للرحلات البحرية الدولية. وتعمل هذه الشراكة على ترسيخ مكانة «سياحة 365» كمزود لخدمات المناولة الأرضية في الخليج العربي، إلى جانب تحسين تجربة الركاب ودعم نمو السياحة الإقليمية في الوجهات الرئيسية.

وستوسع «سياحة 365» خدماتها في مجال المناولة الأرضية لتشمل «ريزورتس وورلد كروزس»، حيث ستصل «ريزورتس وورلد كروزس» إلى مواقع رئيسية مثل صير بني ياس ودبي، ومسقط وخصب في عمان والدوحة في قطر، ضمن انتشارها خليجيا.

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