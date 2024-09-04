«العربية للاستثمار الزراعي» تشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي

المصدر: دبي - البيان

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شاركت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، في فعاليات اجتماعات الدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مدار اليومين الماضيين بالقاهرة، حيث مثل الهيئة العربية علي النقبي، المدير التنفيذي لأنشطة قطاع الخدمات المساندة، نيابة عن الدكتور عبيد الزعابي، رئيس مجلس الإدارة.

خلال الاجتماعات تم طرح عدد من الموضوعات ذات الصلة بعمل الهيئة منها الاستثمار في الدول العربية، تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي للعام 2023، متابعة تنفيذ البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020 – 2030، متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020 - 2040، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.

ومثل اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي منصة للتشاور والتباحث حول الملفات الاقتصادية العربية، تم خلال الاجتماعات اقتراح الموضوعات، التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي المشترك، وذلك على ضوء التطورات والمستجدات، التي تواجه دول المنطقة العربية، والتي من ضمنها متابعة مسألة الأمن الغذائي العربي وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال الاجتماعات التقى علي النقبي عدداً من المسؤولين بالدول العربية، ورؤساء المنظمات والمؤسسات المشاركة في الاجتماعات، وتم بحث سبل التنسيق في الموضوعات المشتركة، وتلك التي تتوافق مع أهداف الهيئة وطبيعة عملها الاستثماري والتنموي.

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