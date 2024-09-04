250 % زيادة المركبات الكهربائية والهجينة بالإمارات في 5 سنوات

المصدر: دبي - البيان

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نشرت شركة أوتو داتا الشرق الأوسط، الشركة التابعة لمجموعة وورلد أوتو موتيف جروب والمزود لحلول بيانات السيارات في الإمارات تقريرها نصف السنوي حول سوق السيارات المستعملة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وحسب التقرير تشهد الإمارات ارتفاعاً متزايداً في الطلب على المركبات الكهربائية، وذلك في ظل المبادرات الحكومية، وجهود توسيع البنية التحتية المخصصة لهذه الطرازات، فقد حلت الإمارات حتى عام 2024 في المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر جاهزية سوق المركبات الكهربائية، بفضل 325 محطة شحن تقريباً.

ووفقاً لأحدث أبحاث أوتو داتا تتفوق المركبات الكهربائية والهجينة المستعملة على المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل في الإمارات.

وكشف التقرير عن زيادة بنسبة 250% في المركبات الكهربائية والطرازات الهجينة على مدار السنوات الخمس الماضية، وما زالت سيارات الدفع الرباعي تحتفظ بقيمتها إلى حد كبير مقارنة بسيارات السيدان.

وفيما يرتفع التركيز على الاستدامة يفكر 79% من المستهلكين في الإمارات في شراء مركبات كهربائية في المرة المقبلة، ومن المتوقع أن تزيد حصة سوق المركبات الكهربائية في الإمارات بشكل كبير، لتتجاوز نسبة 15% بحلول العام 2030، ففي الواقع تضم دبي ما يصل إلى 25,929 مركبة كهربائية، بينما توسع أسطول المركبات الكهربائية في أبوظبي ليشمل 2,441 طرازاً حتى الربع الرابع من العام 2024.

ويأتي هذا التحول نحو النقل المستدام كنتيجة لارتفاع مبيعات المركبات الكهربائية في العديد من الأسواق، مثل دوبي كارز، الذي سجل ارتفاعاً في البيع نسبته 45% بين العامين 2022 و2023، مع زيادة متوقعة بنسبة 13% في العام 2024.

يشير تقرير أوتو داتا إلى زيادة ملحوظة في الطلب على المركبات ذات المواصفات الخليجية، حيث عرف 86% من مستخدمي منصة Vehicle Report أنفسهم كمشترين مهتمين في المقام الأول بالطرازات بين العامين 2015 و2020. و

تستمر كل من شركتي تويوتا ونيسان هيمنتهما على السوق، حيث استحوذتا على 24.8% و17.1% على التوالي من حصة السوق في الربع الوّل 2024. بالإضافة إلى ذلك يختار السائقون بشكل متزايد خدمات تأجير المركبات، حيث أبدى 83% منهم استعدادهم للتفكير في عقود الإيجار.

وبحسب استبيان أجرته منصة كونسالتنسي ميدل إيست على مستوى المستهلكين يفضل 83% من المشاركين بدء رحلة الشراء عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالوكلاء، فيما لا يزال 85% يفضلون المفاوضات داخل المتجر.

بروز العلامات الصينية

استطاعت العلامات الصينية أن تكتسب بسرعة موطئ قدم قوياً في قطاع السيارات في الإمارات. وتسلط أوتو داتا الضوء على ارتفاع الطلب على السيارات الصينية بنسبة 150% في يونيو 2024 مقارنةًبالعام 2023 عبر الأسواق المختلفة مثل دوبي كارز، وتواصل العلامات التجارية الصينية ترسيخ حضورها بالمنطقة.

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