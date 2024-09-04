إطلاق مجلس الأعمال الباكستاني في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أمس، إطلاق مجلس الأعمال الباكستاني في إمارة الشارقة، والذي يشكل خطوة مهمة في سبيل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في إمارة الشارقة وباكستان، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق المصالح المشتركة، والإسهام في نمو القطاع الخاص.

شهد إطلاق المجلس، بمقر الغرفة، عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة وفيصل نياز الترمزي، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الإمارات، ووليد بوخاطر، النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، ومحمد العوضي، مدير عام الغرفة وعبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وفاطمة خليفة المقرب، مديرة إدارة العلاقات الدولية بالغرفة.

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