2.86 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.86 مليار درهم، تمت عبر 905 صفقات.

وشهدت الدائرة تسجيل 651 مبايعة بقيمة 1.76 مليار درهم، منها 76 مبايعة لأراضٍ، و530 مبايعة لوحدات سكنية، و45 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المبيعات، أمس، من حيث القيمة، بـ 162 مليون درهم، عبر 6 صفقات، وجاءت ثانياً منطقة قرية جميرا الدائرية، بقيمة 102 مليون درهم، نتجت عن 94 صفقة، وثالثاً منطقة اليفرا 1، بـ 99 مليون درهم عبر 20 صفقة، ورابعاً منطقة برج خليفة عبر 16 صفقة، بقيمة 89 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 834 مليون درهم، تمت عبر 199 معاملة، منها 39 رهن لأرض، و309 رهون لوحدات سكنية، و15 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 55 هبة بقيمة 271 مليون درهم.

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