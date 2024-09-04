«أراضي دبي» تنظم ورشة عمل للمطورين العقاريين لرفع معايير الشفافية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت إدارة الشؤون القانونية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ورشة عمل متخصصة للمطورين العقاريين، بهدف تعزيز التعاون والشراكة وتبادل المعرفة حول أفضل الممارسات في القطاع العقاري، وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية والعدالة في السوق العقاري، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة للمطورين والمشترين، على حد سواء.

وسلطت الورشة الضوء على تقديم معلومات شاملة حول حقوق وواجبات الأطراف المعنية في عقود البيع العقاري، مع توضيح الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق الجميع.

وأكد عبد الله الزرعوني مدير قسم الدعم القانوني في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أنّ الورشة تأتي ضمن جهود الدائرة لتعزيز الوعي والثقة في السوق العقاري، وتوطيد الشراكات مع المطورين، لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في المشاريع العقارية.

وقال: «نحن حريصون على تقديم الدعم الكامل للمطورين، من خلال تزويدهم بالمعرفة والإرشادات اللازمة لضمان الالتزام بأفضل الممارسات، ما يسهم في خلق بيئة عقارية متوازنة ومستدامة».

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