«موانئ أبوظبي» تقدم خدمات جديدة لشحن البضائع عبر السكك الحديدية

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت «نواتوم للخدمات اللوجستية»، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي أمس خدماتها اللوجستية الجديدة لشحن البضائع عبر السكك الحديدية في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التكامل في محفظة أعمال شركة «نواتوم للخدمات اللوجستية» وخدماتها لشحن البضائع، والتي تشمل الشحن البري والبحري والجوي، ليتم بذلك إضافة أول خدمة نقل بالسكك الحديدية بين ميناء خليفة ومرافئ الفجيرة.

وسيتم تقديم الخدمة الجديدة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة، المطّورة والمُدارة من شركة الاتحاد للقطارات، وتهدف «نواتوم» من خلالها إلى تعزيز قدرات المناولة عبر شبكة الخدمات اللوجستية في المنطقة، وتوفير خيارات متعددة للمتعاملين الذين ينقلون أحجام كبيرة من البضائع براً.

وستوفر الخدمة رحلات أسبوعية يمكنها مناولة ما يصل إلى 156 حاوية نمطية قياس 20 قدماً أو 78 حاوية نمطية قياس 40 قدماً في كل اتجاه عبر رحلة قطار واحدة. واعتماداً على حجم الطلب، يمكن أن تشتمل الخدمة على النقل بالشاحنات من الميل الأول إلى الميل الأخير، مما يوفر على المتعاملين خدمات نقل سلسة وشاملة على امتداد سلسلة التوريد.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إن الرحلة الافتتاحية لأول قطار تجاري من ميناء خليفة إلى مرافئ الفجيرة تشكل محطة بارزة في رحلة مجموعة موانئ أبوظبي، والتي تأتي في إطار جهودنا لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، الرامية إلى تعزيز الاتصال عبر دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وأضاف أن شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، المطوّرة والمشغلة من قبل الاتحاد للقطارات، تمثل جزءاً لا يتجزأ من شبكة الخدمات التي توظفها المجموعة للنقل متعدد الوسائط، فهي تربط بين موانئنا البحرية الاستراتيجية وأصولنا اللوجستية الداخلية، كما أنها تمثل نقطة انطلاق سنسهم من خلالها في دعم مسيرة التنمية، ورفد الاقتصاد الوطني، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

دور محوري

وأكد قصي كنكزار، المدير العام الإقليمي بالإنابة - نواتوم للخدمات اللوجستية الشرق الأوسط، مجموعة موانئ أبوظبي على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه شبكة السكك الحديدية في توفير بديل نقل فعال يلبي الأولويات الرئيسية لمتعاملينا، ويسهم بشكل كبير في خفض تكاليفهم وزيادة قدرتهم على المناولة، ويتميز في الوقت نفسه بالموثوقية والاستدامة البيئية.

وقال إنه من خلال جمعنا بين أفضل ما يمكن أن تقدمه شبكة السكك الحديدية وشبكة النقل بالشاحنات، فإننا سنعمل على توفير خيارات تلبي متطلبات جميع الأطراف، وتعود بالنفع على شركائنا في السوق على امتداد شبكتنا الإقليمية للخدمات اللوجستية". وتقدم خدمة النقل عبر السكك الحديدية الجديدة وفورات كبيرة وكفاءة عالية، مقارنة بخدمات النقل البري التقليدية، مما يجعلها خياراً ملائماً للشركات التي تسعى إلى تحسين عملياتها اللوجستية.

ونظراً لأن الخدمة تتم عبر شبكة سكك حديدية مخصصة، فإنها لن تتأثر بحركة المرور أو إغلاقات الطرق أو رسوم بوابات العبور، مما يتيح للمتعاملين تحقيق وفورات في التكاليف والاستفادة من سرعة التسليم، والتخطيط اللوجستي الأكثر واقعية.

وتتميز خدمة النقل عبر السكك الحديدية بقدرتها على الجمع بين الكفاءة في المناولة واستهلاك الوقود، علاوة على أنها تسهم بشكل كبير في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالبضائع المنقولة بالشاحنات، مما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية، ومساعدة المتعاملين على تحقيق أهدافهم والتزاماتهم الخاصة بخفض الانبعاثات.

وبناءً على حركة الطلب الإقليمي، ستقوم شركة «نواتوم للخدمات اللوجستية» بزيادة عدد الرحلات الأسبوعية المغادرة من ميناء خليفة إلى مرافئ الفجيرة، وإطلاق خدمات نقل جديدة عبر شبكة السكك الحديدية في المنطقة ككل.

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