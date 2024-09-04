«كيوب للتطوير» تطلق «ميدورا رسيدنسس» في قرية جميرا الدائرية

المصدر: دبي ــ البيان

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أطلقت شركة «كيوب للتطوير» مبيعات مشروعها الجديد «ميدورا رسيدنسس» ضمن محفظتها العقارية البالغة 2.6 مليار درهم. ويقع المشروع في قرية جميرا الدائرية. وتم تصميم «ميدورا رسيدنسس» من قبل شركة الهندسة المعمارية اليابانية «نيكن سيكي» التي تقف خلف تصميم برج «ون زعبيل» ويضم 492 وحدة.

يقع مشروع «ميدورا رسيدنسس» في المنطقة 13 من قرية جميرا الدائرية. وما يمنح هذه الوجهة المزيد من الأهمية، هو انطلاق أعمال تشييد مبنى الركاب الجديد في «مطار آل مكتوم الدولي» القريب منها. كما تُعتبر هذه المنطقة من أبرز الأسواق وأكثرها شعبيةً وطلباً في سوق العقارات الفرعية وتُعتبر قرية جميرا الدائرية تحديداً المنطقة الأفضل أداءً في دبي، من ناحية مبيعات العقارات في الربع الثاني من العام 2024، حيث سُجّلت 1,594 صفقة بإجمالي مبيعات بلغت قيمتها 1,41 مليار درهم.

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