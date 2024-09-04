إدراج سندات بـ 400 مليون دولار من البنك الزراعي الصيني في ناسداك دبي

المصدر: دبي - البيان

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رحبت ناسداك دبي بإدراج سندات بقيمة 400 مليون دولار، بمعدل فائدة متغير من البنك الزراعي الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي)، وهو الإصدار الثاني للسندات من قبل البنك في ناسداك دبي، على ضوء استمرار توطيد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والصين.

وتُستَحقّ السندات البالغة قيمتها 400 مليون دولار، والصادرة في إطار برنامج السندات متوسطة الأجل بقيمة 15 مليار دولار، في عام 2027، مع الإشارة إلى أن البنك الزراعي الصيني هو أحد البنوك «الأربعة الكبار» في الصين.

ويعكس الإصدار الجديد، جهود التوسع الاستراتيجي للبنك الزراعي الصيني في الأسواق الدولية، كما أنه يعزز مكانة إدراجات الصكوك والسندات المدرجة في ناسداك دبي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الإصدارات الحالية في البورصة، 135 مليار دولار.

واحتفالاً بهذه المناسبة، قُرع جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، بحضور أو بوكيان القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، إلى جانب حامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي.

وقال حامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يسرّنا أن نرحب بإدراج السندات الجديدة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، من البنك الزراعي الصيني في ناسداك دبي.

حيث تلتزم البورصة، باعتبارها المركز العالمي الرائد لإدراج السندات، بتوفير منصة قوية ومبتكرة للمصدرين العالميين للوصول إلى المستثمرين من المنطقة والعالم. ونتطلع قدماً إلى دعم البنك الزراعي الصيني في مسيرة نجاحه ونموه المستمر في أسواق رأس المال الدولية».

وأشادت أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي بالمؤسسات التابعة للبنك الزراعي الصيني في دبي، وجهودها لتعزيز مبادرة الحزام والطريق.

وفي أعقاب الاحتفاء بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ودولة الإمارات، توقعت بوكيان بأن تكثف المؤسسات المالية الصينية في دبي، بما في ذلك البنك الزراعي الصيني، نشاطها وجهودها، بهدف تحقيق تطلعات البيان المشترك الذي وقعته حكومتا البلدين في مايو من العام الجاري، ما يعزز الزخم المالي في الاستثمارات والمشاريع التجارية المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق.

كما أكدت أهمية تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين الصين والإمارات في مختلف المجالات، إلى جانب تقوية الروابط بين الشعبين الصديقين.

وأشار هو جيفينج كبير المسؤولين التنفيذيين في فرع البنك الزراعي الصيني في مركز دبي المالي العالمي، إلى أهمية فرع البنك الزراعي الصيني في دبي، الذي استفاد خلال السنوات الأخيرة من موقعه الاستراتيجي في دولة الإمارات، لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما ركز على المشاريع المرتبطة بالصين غالباً، حيث كثف نشاطه لتعزيز جهود تنفيذ مبادرة الحزام والطريق، وشارك بقوة في تطوير مشاريع متنوعة في المنطقة، مثل توليد الطاقة الشمسية، وتحلية المياه، والطيران والشحن والطاقة النظيفة. ومن شأن الإصدار الناجح للسندات المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق، أن يسهم في دفع جهود التعاون المالي والتجاري في المنطقة.

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