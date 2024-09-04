سوق دبي عند أعلى مستوى منذ 2014 بمكاسب 3.3 مليارات درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات أمس، وواصل سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثانية على التوالي، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.30% أو ما يعادل 13 نقطة، مسجلاً 4369.83 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 27 نوفمبر 2014، ليربح السوق نحو 3.3 مليارات درهم بدعم أداء قطاعي العقارات والمالية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 729.8 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 733.12 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدّر سهم «الرمز كوربوريشن» ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي مرتفعاً بأكثر من 6.9%، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 89.3 مليون درهم ليغلق عند 8.85 دراهم مرتفعاً 1.6%، تلاه «دريك آند سكل» بـ48.7 مليون درهم مغلقاً عند 0.409 درهم ليصعد 1.5%، ثم «جي إف إتش المالية» جاذباً 44.1 مليون درهم مرتفعاً 4.1%.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم الوطنية الدولية القابضة 3.3%، ومصرف السلام السودان 3.26%، والاتحاد العقارية 2.6%، وأمان 1.7%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.5% ليقفل عند 20.3 درهماً.

وشهد سوق دبي المالي، خلال الجلسة، تنفيذ 4 صفقات كبيرة مباشرة على سهم شركة «الأنصاري للخدمات المالية»، إذ تم تنفيذ الصفقات على 21.66 مليون سهم بقيمة 21 مليون درهم بسعر تنفيذ 0.970 درهم للسهم الواحد.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 45 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 110.4 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 65.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.17% إلى مستوى 9379.09 نقطة، ليربح السوق نحو 8 مليارات درهم في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 180.2 مليون درهم، تلاه «أيبيكس للاستثمار» جاذباً 80.9 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 74.7 مليون درهم مرتفعاً 1.8% ليغلق عند 4.54 دراهم.

وفي سوق أبوظبي قفز سهما «هيلي القابضة» و«الخليج اﻻستثمارية» بالحد الأقصى عند 2.7 و2.87 درهم على التوالي، وصعدت أسهم «أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 8.7%، و«أيبيكس للاستثمار» 7.05%.

مكاسب وسيولة

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 11.3 مليار درهم في جلسة أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.559 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس إلى 3.570 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.837 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و733.12 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.11 مليار درهم في سوق أبوظبي، و407.5 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 608.2 ملايين سهم عبر تنفيذ 30.8 ألف صفقة.

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