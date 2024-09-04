«دليفري هيرو» تسعى لجمع مليار دولار من إدراج «طلبات» في دبي

المصدر: دبي - بلومبرغ

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عيّنت شركة «دليفري هيرو» الألمانية بنوكاً للعمل على إدراج وحدة «طلبات» التابعة لها في سوق دبي المالي، استعداداً للاستفادة من موجة الطروحات العامة الأولية بمنطقة الخليج العربي.

وكلفت الشركة المتخصصة في توصيل الطعام بنوك «الإمارات دبي الوطني» و«مورغان ستانلي» و«جيه بي مورغان تشيس» لإتمام الصفقة، وفقاً لأشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المعلومات.

وأشار الأشخاص إلى أن طرح الأسهم قد يجمع حوالي مليار دولار. لم تُتخذ بعد قرارات نهائية بشأن تقييم الصفقة، ومن المحتمل تعيين بنوك أخرى للمشاركة في العملية، بحسب الأشخاص المطلعين.

وكانت «دليفري هيرو» قد أعلنت عن خططها لإدراج «طلبات» في سوق دبي المالي خلال الربع الرابع من العام، وذلك تزامناً مع انتعاش الاكتتابات العامة الأولية في الخليج بعد فترة هدوء في الصيف.

وتُقدر القيمة المؤسسية لشركة «طلبات» بأكثر من 5.4 مليارات يورو (6 مليارات دولار)، وفقاً لتحليل أجرته «بلومبرغ إنتليجنس». بينما تقدر شركة «آر بي سي كابيتال ماركتس» قيمة أعمال «دليفري هيرو» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند 5 مليارات يورو، مما يشير إلى تقييم يبلغ 1.3 مرة من قيمة المؤسسة مقارنة بالإيرادات.

يُتوقع أن تساعد وحدة «طلبات» المربحة «دليفري هيرو» بشكل كبير في تحقيق سيولة نقدية فورية وتعزيز سيولتها، ولكن التخلي عن جزء كبير من الملكية على المدى الطويل قد يؤدي إلى تسرب التدفقات النقدية الحيوية إلى مساهمي «طلبات» الجدد، وفقاً لتحليل أجرته كل من تاتيانا ليسيتسينا وديانا غوميز من «بلومبرغ إنتليجنس».

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