«زينة» تجمع 22 مليون دولار لدعم الشركات في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت زينة، المنصة المالية العاملة في تقديم خدمات دعم العملاء والشركات في دولة الإمارات، عن جمع مبلغ 22 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة «أ» بإشراف شركة Altos Ventures التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

وشارك في الجولة مجموعة من المستثمرين المرموقين، بما في ذلك Fintech Collective، FJ Labs، Avenir Growth، Y Combinator، وJabbar Internet Group. ويساهم هذا التمويل الضخم في دعم توسع زينة من منصة لحلول المدفوعات إلى مزود للخدمات المالية المتكاملة للشركات والعملاء.

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