بحضور سلطان الجابر.. الإمارات تشهد أول إطلاق عالمي لـ"نيسان باترول 2025" الجديدة كلياً

المصدر: أبوظبي – أحمد صديق

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شهدت دولة الإمارات أول إطلاق عالمي للطراز الجديد كلياً "نيسان باترول 2025"، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

تم إطلاق السيارة في احتفالية عالمية سلطت الضوء على الإرث العريق والابتكار والتميز، بحضور شخصيات مهمة ومسؤولين عالميين من شركة نيسان وممثلين عن الموزعين المعتمدين لدى الشركة وشركاء قطاع السيارات وحشد كبير من وسائل الإعلام والعملاء والموظفين.

وأكد مسؤولون مشاركون في حفل الإطلاق لـ "البيان" أن منطقة الشرق الأوسط تعد أكثر سوق مهمة لشركة "نيسان" لإطلاق أيقونتها الجديدة، لهذا جاء اختيار دولة الإمارات لهذا الإطلاق العالمي. وتم خلال حفل الإطلاق تكريم العديد من الدول التي ساهمت في تاريخ "باترول" وفي مقدمتها الإمارات، حيث كانت هناك عاصفة من التصفيق من قبل الحضور عند رفع علم الدولة خلال الحفل.

وكشف الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نيسان، ماكوتو أوشيدا، في أبوظبي عن الجيل السابع من نيسان باترول الجديدة كليًا، مدشنًا بذلك فصلًا جديدًا في مسيرة هذه السيارة الأيقونية.

وأضاف: تعد سيارة نيسان باترول الجديدة كليًا، تجسيدًا حقيقيًا للطرازات المتفوقة ذات الأداء المتمكن التي نقدمها في إطار خطة أعمالنا العالمية "ذا أرك".

ويمثّل الجيل السابع من سيارة نيسان باترول قفزة جريئة نحو المستقبل، حيث يمزج بين الأداء الذي لا يقارن والتقنيات المتطورة والحضور القوي، معيدًا بذلك تعريف مفهوم السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. وبتاريخه الممتد لأكثر من 70 عامًا، يجسّد باترول فعليًا هدفنا المتمثل في "تحفيز الابتكار لإثراء حياة الناس."

من جهته، قال تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في السعودية والشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة: ينظر مجتمعنا في منطقة الشرق الأوسط إلى باترول على أنه أكثر من مجرد سيارة؛ بل رمز لروح المغامرة والفخر والقدرات المتعددة. كما يعبّر هذا الطراز الجديد عن تلك الروح الحقيقية التي منحت هذه السيارة الأيقونية لقبها المستحق "الأسطورة"، حيث يرتبط إرث باترول بعلاقات عميقة تم تأسيسها على مدى عقود من التجارب المشتركة والرحلات التي لا تُنسى على مختلف التضاريس. كما يعكس الجيل السابع من باترول، مساعي نيسان المتواصلة لتقديم تجارب تجد صداها لدى عملائنا، ونحن فخورون بتقديم الفصل التالي من مسيرة باترول العريقة والاستثنائية.

ويتميز أحدث طرازات سيارة نيسان باترول، بالعديد من التحديثات، من بينها تصميمه الجذاب، ومحركه القوي V6 المؤلف من ست أسطوانات والمزود بشاحن مزدوج مع ناقل حركة آلي من 9 سرعات، ونظام تعليق هوائي متكيف وقابل للتخصيص لتعزيز القيادة على جميع التضاريس. كما تم تجهيز الطراز الجديد بتقنيات متطورة تلبي تطلعات العملاء من بينها الإصدار الثاني من نظام الاتصال بالسيارة عن بعد "نيسان كونيكت" المرتبط بمتصفح "جوجل"، ونظام القيادة شبه المستقلّة لمساعدة السائق "بروبايلوت".

وتتميز السيارة بتصميمها الأنيق الذي يعكس في ذات الوقت قوتها وصلابتها، حيث تتصدر الواجهة الأمامية، شبكة نيسان المميزة على شكل حرف V، والتي تتسم بتصميم أوسع وأكثر تكاملًا مع الهيكل، وتحيط بها مصابيح أمامية مزدوجة على شكل حرف C مزودة بتقنية نظام "المصابيح الأمامية المتكيّفة" لضمان الرؤية المثالية على الطريق. وتكتمل تلك الملامح مع الواجهة الخلفية لسيارة باترول، والتي تناظر الشبكة الأمامية مع شريط ضوئي لافت يمتد بعرض السيارة بتصميم مجزأ.

ويتضح التزام نيسان بتقديم تصاميم مدروسة من خلال مصباح الإنارة الخارجية الجانبية، التي يتم تفعيلها تلقائيًا عندما يقترب السائق من السيارة باستخدام مفتاح التشغيل أو عند فتح الأبواب. وتسلّط إنارة تلك المصباح شعاعًا أرضيًا يرسم صورة ظلية لنيسان باترول في الصحراء مع جملة "منذ عام 1951" للتذكير بتاريخها العريق. وهو التصميم الذي يعكس المبدأ كرم الضيافة الياباني "أوموتيناشي"، بما يشير إلى أن كل تعامل مع سيارة نيسان باترول، يتسم بمزيد من الترحيب والخصوصية.

وبتجهيزاته وقدراته المتقدمة، يعد الجيل السابع من نيسان باترول هو أقوى طرازات هذه السيارة الأيقونية حتى الآن، بما يضع من معايير جديدة للأداء المتفوق التي تجمع ببراعة، عناصر الاستجابة والدقة والكفاءة. وبالمقارنة مع الإصدارات السابقة، ومع خيارين جديدين للمحرك، فإن هذا الجيل التالي من باترول، قد حقق فعليًا قفزات واثقة نحو المستقبل.

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