«مفاجآت صيف دبي» تختتم فعاليات الدورة الـ27 بنجاح

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت مفاجآت صيف دبي 2024 دورتها الأكبر والأكثر تشويقاً على الإطلاق، والتي استمرت من 28 يونيو وحتى 1 سبتمبر وقدمت خلال 65 يوماً من المغامرات المتواصلة تقويماً حافلاً بآلاف الأنشطة في مختلف أنحاء المدينة. واستمتع مئات الآلاف من سكان دبي وزوارها بمجموعة من المفاجآت المذهلة، والفعاليات الاستثنائية، والتجارب التي لا تُنسى خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من هذا الحدث الصيفي الشهير.

وقدمت الدورة السابعة والعشرون من مفاجآت صيف دبي، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، برنامجاً استثنائياً من التجارب الجديدة كلياً والمتوفرة فقط في دبي، وهو ما ساعد الجميع على قضاء عطلة صيفية رائعة وبتكلفة مناسبة. واستضافت المدينة مجموعة من العروض الفنية المذهلة التي قدمها نجوم عالميون، وفعاليات ترفيهية ممتعة للعائلات، وتخفيضات وعروض ترويجية استثنائية، وجوائز كبرى، وتجارب متنوعة لتناول الطعام ومشاهدة الأفلام، بالإضافة إلى باقات حصرية قدمتها الفنادق ومناطق الجذب السياحي بما في ذلك العروض المجانية للأطفال، وغيرها الكثير.

وشملت أبرز الفعاليات التي حظيت بشعبية كبيرة خلال مفاجآت صيف دبي، مشاركة مجموعة متنوعة من الفنانين في تقديم عروض ترفيهية في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك نخبة من أشهر الموسيقيين العالميين ونجوم الكوميديا والأدباء، ما أسهم في تسليط الضوء على التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي. ونجحت مفاجآت صيف دبي في تحويل المدينة إلى وجهة نابضة بالحياة للموسيقى والثقافة، بدءاً من الحفلات الموسيقية التي أقيمت في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لأشهر الفنانين ومنسقي الأغاني، وصولاً إلى الاحتفاء بالموسيقى الشبابية في المنطقة من خلال مهرجان «بيت ذا هيت دبي». واستمتع الجماهير في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من مفاجآت صيف دبي، بأمسيات لا تُنسى مع موسيقى بوليوود المبهجة، وأغاني البوب الإيرانية، وموسيقى الروك الفلبينية، وعروض الكوميديا المضحكة التي قدمها مجموعة من الفنانين المحليين والعالميين. وبالإضافة إلى ذلك، استمتعت العائلات باحتفال ساحر بالكلمة المكتوبة والمنطوقة مع أشهر مؤلفي كتب الأطفال، ورواة القصص، والمواهب المحلية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستمتع سكان دبي وزوارها بموسم سينمائي مبهر بفضل جدول فعالية عالم الخيال التي قدمت مجموعة من العروض الأولى لأفلام من المنطقة والعالم، وكذلك العروض الخاصة، واللقاءات مع المشاهير، والأنشطة الممتعة للأطفال، والمسابقات، والهدايا في دور عرض روكسي سينما في مختلف أنحاء المدينة. وشملت الفعالية مجموعة من الأنشطة المستوحاة من السينما المناسبة لكافة الأعمار، بما في ذلك الفعاليات الحية، والأنشطة الغامرة للأطفال، والتجارب المخصصة للكبار، مثل ليلة السيدات ونادي ماماز للأفلام. وجرى توزيع مئات الجوائز طوال مفاجآت صيف دبي من خلال عروض «امسح واربح»، وحملة مقعد الحظ، فيما فاز 25 شخصاً من سعداء الحظ بـ25 جائزة يومية في إطار الاحتفال بمرور 25 عاماً على ظهور شخصية مدهش.

المأكولات والمطاعم

وحظي قطاع المأكولات والمطاعم النابض بالحياة في دبي باهتمام خاص خلال مفاجآت صيف دبي هذا العام من خلال تجربتين حصريتين لفنون الطهي، حيث تم إطلاق فعالية «نكهات الصيف»، وكذلك عودة فعالية «أسبوع الصيف للمطاعم»، لتقدم مجموعة من أشهى المأكولات من جميع أنحاء العالم، وهو ما شجع الجميع على الاستمتاع بتجارب استثنائية لتناول الطعام بأفضل الأسعار، وساعدهم على استكشاف المزيد من المطاعم المحلية ووجهات تناول الطعام المعروفة عالمياً في دبي.

واستمتع عشاق التسوق طوال الصيف بآلاف العروض الترويجية الرائعة على العلامات التجارية الكبرى في إطار تنزيلات موسم الصيف، حيث قدمت أكثر من 800 علامة تجارية رائدة فيما يزيد على 3500 متجر تخفيضات وصلت إلى 75 بالمئة على مدى 10 أسابيع من تجارب التسوق الاستثنائية. وساهمت العروض الترويجية الحصرية مثل عرض 12 ساعة من التنزيلات وعروض حصرية، بالإضافة إلى العروض الموسمية في تقديم تخفيضات استثنائية، فيما قدم عرض التخفيضات النهائية في مفاجآت صيف دبي للمتسوقين فرصة أخيرة للحصول على منتجاتهم المفضلة بأسعار لا تقبل المنافسة مع تخفيضات وصلت إلى 90 بالمئة على أكثر من 550 علامة تجارية في أكثر من 2500 متجر.

وأتاحت مراكز التسوق المشاركة للجميع فرصة الفوز بجوائز كبرى، حيث كانت هذه الدورة من مفاجآت صيف دبي الأضخم من حيث عدد الفائزين، كما تم توزيع جوائز رائعة ومكافآت مذهلة بلغت قيمتها 50 مليون درهم. وفي هذا الاختتام الفريد من نوعه، أعلن مهرجان مفاجآت صيف دبي الفرصة عن فائز واحد بجائزة نقدية ضخمة قدرها 20,000 درهم. ذلك بالإضافة إلى مئات الجوائز الأخرى التي حازها الفائزون في الأيام الأخيرة من المهرجان، اختتاماً لسلسلة رائعة من السحوبات الكبرى والعروض الترويجية الحصرية للمتسوقين. وقدمت هذه السحوبات فرصاً لا حصر لها للفوز بسيارات جديدة، ومجوهرات مبهرة، ومكافآت نقدية ضخمة، وغيرها الكثير.

احتفالات مراكز التسوق

وقدمت مراكز التسوق ووجهات البيع بالتجزئة في مختلف أنحاء دبي العديد من الطرق الممتعة للترفيه هذا الصيف، مع احتفالات مراكز التسوق التي شملت مجموعة من الفعاليات الترفيهية للعائلات، والعروض المتجولة، والأنشطة الفريدة، والفعاليات التعليمية، والعروض الخاصة بالأطفال، وغيرها الكثير. كما استمتع المتسوقون بتحية شخصيتي مدهش ودانة المحبوبتين لمدة 10 أسابيع في وجهات التسوق المختلفة على مستوى المدينة، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 25 عاماً على ظهور شخصية مدهش.

وإلى جانب تجارب التجزئة الرائعة والسحوبات والترفيه، استضافت مراكز التسوق في دبي سباقات للجري، شارك فيها مجموعة من العائلات والأصدقاء من هواة الجري وعشاق اللياقة البدنية من مختلف الأعمار والقدرات. وشملت مراكز التسوق المشاركة سوق التنين، ومول الإمارات، ودبي فستيفال سيتي مول.

واختتمت عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من مفاجآت صيف دبي موسماً رائعاً من العروض المميزة، والباقات الحصرية، والأنشطة المجانية في مختلف أنحاء المدينة. واستمتع أفراد العائلة والأصدقاء والأزواج والباحثون عن أفضل قيمة وعشاق المغامرة بتجارب مذهلة بأسعار لا تقبل المنافسة طوال مفاجآت صيف دبي، سواء من خلال باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية من إنترتينر التي قدمت أكثر من 7000 عرض اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً، وعروض مجانية للأطفال، وتخفيضات حصرية للأزواج وسكان دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في الفنادق والمعالم السياحية في مختلف أنحاء المدينة، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية المجانية للعائلات في عالم مدهش. وحظي سكان دبي وزوارها بفرصة استكشاف مجموعة من الوجهات الرائعة في دبي بأفضل الأسعار.

وأقيمت مفاجآت صيف دبي 2024 بدعم من الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف وبلوواترز وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، و &e، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، ومراكز تسوق نخيل (ابن بطوطة مول، وسوق التنين 2، وبالم ويست بيتش، ونخيل مول، وذا فيو آت ذا بالم)، وطلبات.

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