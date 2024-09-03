2.4 مليار درهم حجم سوق التكييف التجاري في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «سوفت لوجيك» القابضة الشرق الأوسط وأفريقيا المتخصصة عالمياً في قطاع التوزيع والتجزئة، وشركة «دايكن» الشرق الأوسط وأفريقيا، عن عقد شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أعمالهم في السوق الإماراتي، وترسيخ ريادتهم في قطاع تكييف الهواء التجاري، الذي يشهد نمواً ملحوظاً وتنافسية تجارية ضخمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الشراكة في ظل ازدهار سوق تكييف الهواء التجاري في الإمارات العربية المتحدة، والذي تقدر قيمته بأكثر من 650 مليون دولار (2.4 مليار درهم) على خلفية النمو المتسارع لمشاريع التطوير العقاري في الدولة. وتهدف الشركتان إلى الاستفادة من هذا النمو، من خلال تطبيق استراتيجيات تسويق ومبيعات طموحة تستجيب للطلب المتزايد في الأسواق، وبالتالي تعزز من حضورهما في السوق بشكل فعال.

وأعرب أشوك باثيراج، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سوفت لوجيك»، عن سعادته بالشراكة الجديدة قائلاً: «نحن سعداء بالإمكانات والفرص التي يوفرها هذا التعاون مع «دايكن». ويمثل اتفاق اليوم محطة مهمة في استراتيجية «سوفت لوجيك» للتوسع في المنطقة. لدينا نظرة إيجابية جداً بشأن مستقبل سوق تكييف الهواء والمبردات التجارية في الإمارات العربية المتحدة، ونعتقد أن خبرتنا في إدارة المشاريع ومبيعات التجزئة، جنباً إلى جنب مع تكنولوجيا «دايكن» المبتكرة ومنتجاتها المتميزة، ستدفع النجاح لكلتا الشركتين».

كما سلط سامر علوية، المدير العام لشركة «دايكن» الإمارات، الضوء على الدور المحوري لهذه الشراكة الاستراتيجية: «إن تعاوننا مع «سوفت لوجيك» يتماشى مع الهدف الأساسي لشركة «دايكن»، والمتمثل في توفير حلول مبتكرة للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء لكافة العملاء في جميع أنحاء العالم. ومن خلال الجمع بين تكنولوجيا التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المتقدمة من «دايكن» وخبرة «سوفت لوجيك» في السوق فإننا في وضع جيد لتحقيق نمو كبير وتحقيق أهدافنا المشتركة، ولا تعمل هذه الشراكة على تعزيز حضورنا في الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل إنها تضع أيضاً معياراً جديداً للتميز في صناعة تكييف الهواء التجارية».

وتؤكد الشراكة الالتزام المشترك بين شركة «سوفت لوجيك» وشركة «دايكن» بدفع عجلة الابتكار والتميز في سوق تكييف الهواء التجاري، مما يضع كلتا الشركتين في وضع يسمح لهما بالنمو والنجاح الكبير في الدولة.

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