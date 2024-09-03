شراكة بين حاضنة الأعمال الخليجية «إياكسل» وآنجلز دن لتعزيز بيئة الشركات الناشئة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت حاضنة الأعمال الخليجية «إياكسل»، عن شراكة استراتيجية مع كبرى منصات التمويل في أوروبا بقيادة المستثمرين الملائكة (آنجلز دن)، في خطوة مهمة لانطلاق «إياكسل» في أسواق المملكة المتحدة وأوروبا.

وفي إطار هذه الشراكة، ستكون (إياكسل) بوابة عبور للشركات الناشئة في المملكة المتحدة وأوروبا إلى أسواق الإمارات والشرق الأوسط. ويتطلع الجانبان، في ضوء ما يشهده السوق من زخم في هذا الاتجاه، إلى تحقيق نجاح متبادل ودفع عجلة النمو التحولي، تكون خلاله حاضنة الأعمال الخليجية الشريك الأمثل لهذه الشركات الناشئة، مما يساهم في تعزيز فرص نجاحها في دخول السوق الإماراتية والتوسع فيها. وفي هذا السياق، أكد الطرفان التزامهما بتعزيز هذه الشراكة، مشيرين إلى أهميتها كخطوة حاسمة تعزز دعم منظومة الشركات الناشئة في الإمارات.

وقال ديباك أهوجا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لحاضنة الأعمال الخليجية (إياكسل): «تُشكل هذه الشراكة فرصة مميزة للانطلاق خارج حدود آسيا.» وأضاف «إن دبي مركزًا حيويًا وجاذبًا لشركات التقنية الناشئة، إذ تضم العديد من الشركات من أكثر من 190 دولة حول العالم.» وأوضح «نهدف من خلال هذه الشراكة دعم عدد أكبر من الشركات الناشئة في المملكة المتحدة وأوروبا للتوسع في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.»

وقالت أنيشكا جيهاني، الشريك المؤسس لحاضنة الأعمال الخليجية (إياكسل): «تعكس هذه الشراكة جاذبية دولة الإمارات العربية المتحدة المتزايدة كمركز للابتكار والنمو العالمي.» وأضافت «نسعى، من خلال الاستفادة من خبراء كلا الجانبين وتفعيل أفضل الممارسات، إلى الالتزام بتسهيل دخول الشركات الناشئة للمنطقة وتمكينها من الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة هنا.»

ومن جهتها عبرت أبهيلاشا دافريا، الرئيس التنفيذي لآنجلز دن عن سعادتها بهذه الشراكة وقالت: «يُشكل هذا التعاون فرصة مميزة لتعزيز انتشارنا ويمكن الشركات الناشئة لدينا من الوصول إلى السوق الإماراتية المتنامية.» وأضافت «نؤمن أنه ستمكن هذه الشراكة الشركات الناشئة في المملكة المتحدة من فتح أسواق جديدة لها ودفع نموها على المستوى العالمي وهو ما يحقق رؤيتنا الرامية إلى تكوين شركات عالمية تنطلق من المملكة المتحدة.»

تعزز هذه الشراكة التزام حاضنة الأعمال الخليجية (إياكسل) بالتعاون مع أبرز الجهات في منظومة الشركات الناشئة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. وفي إطار هذا التحالف، تتهيأ (إياكسل) لاستقبال مجموعة من الشركات الناشئة المبتكرة في الإمارات، مما يؤكد مكانتها كمركز عالمي لريادة الأعمال.

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