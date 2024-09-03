4 صفقات كبيرة على «الأنصاري» في سوق دبي بـ21 مليون درهم

المصدر: دبي- محمد عباس

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شهد سوق دبي المالي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 4 صفقات كبيرة مباشرة على سهم شركة «الأنصاري للخدمات المالية».

وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقات على عدد 21.66 مليون سهم بقيمة 21 مليون درهم بسعر تنفيذ 0.970 درهم للسهم الواحد.

وخلال الجلسة، ارتفعت أسهم جي إف إتش المالية 4.1%، والاتحاد العقارية 2.3%، وأمان 2.2%، والرمز كوربوريشن 2.1%، ودريك آند سكل 1.98%.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدني سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعا.

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