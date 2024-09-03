«ويتيكس» يعرّف الشركات الراغبة بتأسيس أعمال بالبيئة التنافسية في دبي

المصدر: وام

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تحتضن الدورة السادسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، مجموعة من ورش العمل والجلسات النقاشية حول التسهيلات وعناصر الجذب القوية التي توفرها إمارة دبي للشركات والمؤسسات الراغبة في تأسيس شركات جديدة أو إنشاء موطئ قدم لها في دبي، وذلك استجابة للاستفسارات المتزايدة من الشركات والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم، حول إجراءات افتتاح مقرات ومكاتب عمل لها في دولة الإمارات وإمارة دبي.

وذكرت هيئة كهرباء ومياه دبي في بيان صحفي، أن ورش العمل تسلط الضوء على الأطر التنظيمية والتشريعية المرنة في دبي، وخيارات الاستثمار المتنوعة المتوفرة في قطاعات مختلفة، بجانب الفرص المثالية والآفاق الواعدة لمزاولة الأعمال، والبنية التحتية الرقمية الموثوقة، والأمن والأمان، والمقومات كافة التي تعزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال، وتجعل من دبي وجهة عالمية للاستثمار والخيار الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال محلياً وعالمياً.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض "ويتيكس" بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض "ويتيكس"، إن المعرض يعد منصة عالمية للتعرّف على احتياجات السوق والمشاريع المستقبلية وفرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات والمنطقة، واستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء العلاقات التجارية، وعقد الصفقات، وتعزيز فرص الأعمال، والاجتماع مع أبرز الشركات وصنّاع القرار والمستثمرين من مختلف بلدان العالم ضمن منصة واحدة.

وأضاف: "لاحظنا على مدار سنوات المعرض اهتماماً متزايداً من المستثمرين ورواد الأعمال والشركات العارضة بإنشاء مقرات ومكاتب عمل لها في دبي".

وأوضح أن الهيئة تعتبر إحدى الجهات الوطنية الرائدة في استقطاب المستثمرين من القطاعين الحكومي والخاص، واستقطبت المشاريع التي تنفذها الهيئة وفق نموذج المنتج المستقل مشروعات بقيمة 43.6 مليار درهم على مدى 10 سنوات.

وتوفر دبي بيئة أعمال مثالية للمستثمرين، ووفقاً لبيانات "فاينانشيال تايمز – إف دي آي ماركتس"، حافظت دبي في العام 2023 على المركز الأول عالمياً في جذب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثالث على التوا.

وفي 2023 استقطبت دبي 1650 مشروعاً استثمارياً أجنبياً بقيمة تزيد عن 39.2 مليار درهم، وساهمت تلك المشروعات في استحداث نحو 45 ألف فرصة عمل.

وتقدم دولة الإمارات للمستثمرين أكثر من 40 منطقة حرة متعددة التخصصات، وتتسم هذه المدن ببنيتها التحتية عالية الكفاءة وبخدماتها المتنوعة والمتميزة التي تسهل سير أعمال الشركات مما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين. وتسمح المناطق الحرة لغير الإماراتيين بالملكية الكاملة للمشاريع وبنسبة 100%.

وتوفر مدينة إكسبو دبي نقطة انطلاق للشركات للتوسع والنمو، وتقدم منصة متميزة ضمن بيئة رقمية ومادية تعزز التواصل وتشجع تبادل المعارف والخبرات، في مجتمع الأعمال الشامل والمبتكر والمتنامي الذي يقدم مجموعة مميزة من خدمات المناطق الحرة.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، إن مدينة إكسبو دبي تقدم نموذجاً للعيش الحضري المستدام، معتمدة على الطاقة المتجددة من مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ونحن ملتزمون بدفع عجلة التقدم لصالح الإنسان والكوكب.

وتابعت: "هذا النهج، إلى جانب بيئة المنطقة الحرة التمكينية وموقعنا الاستراتيجي في قلب النمو المستقبلي لمدينة دبي، يجذب المنظمات التي تركز على الابتكار والاستدامة".

وأكدت معاليها: "أن الفعاليات العالمية مثل معرض ويتيكس تقوم بدور حيوي في استقطاب المهتمين بالاستثمار والأعمال في مدينتنا، ونحن فخورون بتعزيز علاقتنا بعيدة المدى مع هيئة كهرباء ومياه دبي لدفع أجندة دبي الاقتصادية والالتزام بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050".

من جهته، قال عبد الله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في "دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي: "يُعدّ التزامنا تجاه الاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" برهاناً على التطور الذي حققناه نحو أهدافنا الرامية لخفض بصمتنا الكربونية بنسبة 42% مع حلول عام 2030، وتحقيق صافي صفر كربون في عام 2050، وشهدنا بالفعل خفض الانبعاثات الكربونية في عملياتنا إلى نحو 50% على مستوى دولة الإمارات، وذلك بفضل الاعتماد الكلي على مصادر الطاقة المتجدّدة 100% من هيئة كهرباء ومياه دبي".

وأضاف: "نتطلع خلال معرض "ويتيكس" لمناقشة أحدث التطورات والحلول مع متعاملينا والرواد في القطاع، ولتبادل الخبرات حول تحوّلنا نحو استخدام الطاقة الصديقة للبيئة، واستكشاف الشراكات التي تدعم رؤيتنا لتحقيق أهدافنا المستدامة".

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