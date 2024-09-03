2.44 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 2.44 مليار درهم تمت عبر 903 صفقات.

وشهدت الدائرة تسجيل 669 مبايعة بقيمة 1.71 مليار درهم، منها 52 مبايعة لأراضٍ، و561 مبايعة لوحدات سكنية و56 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة برج خليفة المبيعات من حيث القيمة بـ 142 مليون درهم عبر 34 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة دبي مارينا بقيمة 131 مليون درهم، نتجت عن 32 صفقة، وثالثاً منطقة الخليج التجاري بـ 98 مليون درهم عبر 51 صفقة، ورابعاً منطقة جزر العالم عبر صفقة واحدة بقيمة 87 مليون درهم.

وسجل السوق العقاري صفقة بيع فيلا على المخطط ضمن مشروع جزيرة آمالي بقيمة 78 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على الخريطة في منطقة دبي مارينا بقيمة 25 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 441 مليون درهم تمت عبر 187 معاملة، منها 47 رهناً لأرضٍ، و109 رهونات لوحدات سكنية، و31 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 47 هبة بقيمة 295 مليون درهم.

تجدر الإشارة إلى أن القطاع العقاري في دبي واصل أداءه القوي مع تحقيقه نمواً في المبيعات بلغ 32 % خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري، حيث سجلت 330 مليار درهم، فيما لامست المبيعات خلال أغسطس 47 مليار درهم، وهي أعلى قيمة للشهر نفسه على الإطلاق، كما تعتبر ثاني أعلى قيمة شهرية في تاريخ السوق بعد نتائج يوليو الماضي القياسية.

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