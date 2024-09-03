«أدنوك للحفر» و«ألفا ظبي» تستحوذان على حصة إضافية بـ«جوردن تكنولوجيز»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركتا أدنوك للحفر وألفا ظبي أن مشروعهما المشترك «إنرسول» استكمل الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 42.206 % في شركة جوردون تكنولوجيز، بحسب إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكانت الشركة أعلنت توقيع اتفاقية الاستحواذ في يونيو مقابل مبلغ 270 مليون دولار، لتصبح بذلك شركة إنرسول مالكة لحصة أغلبية في شركة جوردن تكنولوجي بنسبة 64.2 %. وأعلنت أدنوك للحفر وألفا ظبي القابضة في 9 يناير 2024 تأسيس مشروعهما «انرسول» في سوق أبوظبي العالمي.

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