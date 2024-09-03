«تريندز» يشارك بملتقى حول بناء مستقبل مشترك مستدام وطموح مع الصين في بكين

المصدر: أبوظبي – البيان

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شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في الملتقى البحثي «معاً لبناء مستقبل مشترك مستدام وطموح»، الذي عقد برعاية سفارة دولة الإمارات في بكين. وأكد المركز في كلمة بالجلسة الافتتاحية على عمق العلاقات التاريخية والثقافية والاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وأهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وقال عبد العزيز الشحي، الباحث الرئيسي في «تريندز»، خلال كلمة له، إن المنتدى يمثل منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى حول المستقبل المشترك بين البلدين، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم. وأكد أهمية دور مراكز الفكر في تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول والشعوب، وفي صناعة المستقبل، مشيراً إلى أن مركز «تريندز» يولي أهمية كبيرة للتعاون مع المراكز البحثية الصينية، مؤكداً على أن هذا التعاون يُسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.

وقال إنه تعزيزاً لهذا الأمر.. قام «تريندز» بتدشين مكتبه في بكين، وذلك بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، وتقديم الدعم للباحثين والدارسين المهتمين بالعلاقات العربية الصينية عامة والإماراتية الصينية خاصة، موضحاً أن طريق الحرير يرمز إلى علاقاتنا المبكرة، حيث لم يسهم في تسهيل تبادل السلع فحسب؛ بل الأفكار والتقاليد والعادات أيضاً، وحتى الابتكارات.

كما شارك «تريندز» ممثلاً بعبد العزيز الشحي، في حلقة نقاشية بعنوان «التجارة والتعافي الاقتصادي» نظمتها سفارة الإمارات بالتعاون مع معهد الصين للدراسات الدولية أكد خلالها أن الاقتصاد الصيني يشهد تعافياً تدريجياً رغم التحديات، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي وقطاع الخدمات قد شهدا انتعاشاً ملحوظاً.

وأشار الشحي إلى أن التباطؤ الاقتصادي الحالي في الصين يعود بشكل كبير إلى انكماش قطاع العقارات، والذي يمثل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني. ودعا إلى التركيز على الجوانب الإيجابية في الاقتصاد الصيني الذي يمر بمرحلة انتقالية.

وشاركت الباحثة شما أحمد القطبة في جلسة ثانية بعنوان «التعليم والثقافة والسياحة»، حيث أشارت إلى أنه لربط الجيل الجديد بالتراث يمكن استخدام المنصات الرقمية لخلق تجارب ثقافية مميزة تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والمحتوى التقليدي لكل من الإمارات والصين، مثل إنشاء معارض افتراضية تسمح للشباب بزيارة المتاحف والمواقع التراثية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، مما يسهم في تعزيز وعيهم وإثراء فهمهم للثقافات المختلفة.

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