«فيديكس» و«إنجاز الإمارات» تدعمان مسيرة 1172 شاباً في الدولة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت فيدرال إكسبريس كوربوريشن (فيديكس)، وإنجاز الإمارات، العضو في مؤسسة إنجاز الشباب العالمية (جونيور أتشيفمنت وورلد وايد)، عن أن تعاونهما المستمر أسهم في تشكيل معالم مسيرة 1172 طالباً في دولة الإمارات خلال العام الدراسي الماضي (2023 - 2024).

ويعتبر هذا الإنجاز ثمرة الجهد المشترك الذي بذله الطرفان لتعزيز الاستعداد الوظيفي ومحو الأمية المالية ودعم مهارات ريادة الأعمال بين الشباب في المنطقة. وتمكنت فيديكس وإنجاز الإمارات من تجاوز الأهداف الأولية البالغة ألف طالب خلال العام الماضي، حيث أسهم 11 متطوعاً من فيديكس في تحقيق هذا الإنجاز، وذلك من خلال تقديمهم سلسلة من البرامج التعليمية عبر سبع مؤسسات أكاديمية في دولة الإمارات.

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